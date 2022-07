Instagram lanza un mapa para descubrir lugares

Entornointeligente.com /

Los tiempos en que guardabas fotos con ubicación de lugares con una estética instagrameable, marcabas sitios en Maps o incluso descargabas una aplicación dedicada a tu bucket list de hot spots , han quedado atrás. Ahora, Instagram reúne todo esto en una nueva función de búsqueda en el mapa, en la que podrás descubrir negocios locales y obtener información, todo dentro de la misma app.

El director general de Meta, Mark Zuckerberg , anunció a través de Instagram que la app lanza un mapa con capacidad de búsqueda. Si bien la plataforma ya tenía un mapa que mostraba las publicaciones del feed, la nueva versión incluirá más formas de explorar las ubicaciones más instagrameables, dando a los usuarios una experiencia más interactiva y dinámica.

«Hoy introducimos un nuevo mapa de búsqueda en IG», dijo Zuckerberg en una historia de Instagram. «Ahora puedes descubrir negocios locales populares cerca de ti y filtrar por categoría». A través del mapa de búsqueda, los usuarios pueden ver lugares y negocios cercanos a través de las publicaciones etiquetadas, historias y guías de la gran comunidad de Instagram.

También puedes buscar un hashtag de una ciudad o colonia para explorar lo que hay en la zona, una herramienta muy útil cuando estás planeando una salida. La nueva opción de búsqueda en el mapa permitirá a los usuarios de Instagram explorar lugares populares etiquetados a su alrededor, mientras que también podrás filtrar por categorías como restaurantes, cafés, antros o lo que se te ocurra.

Las ubicaciones pueden guardarse en una colección para usarlas en el futuro o compartirlas con amigos por DM. Si un perfil de Instagram es público y utiliza una etiqueta de ubicación o un sticker en una publicación o historia, el contenido se añadirá al mapa para que otros lo vean. Esto hará que los negocios se esfuercen aún más por tener una estética más instagrameable y la información esté actualizada para aprovechar al máximo la nueva función.

