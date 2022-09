Instagram habilitará protección contra la desnudez en chats

Entornointeligente.com /

Instagram trabaja en una protección contra la desnudez durante las conversaciones, en la que se llevarán a cabo diferentes medidas para que el destinatario no pueda ver la imagen si ésta presenta rasgos indebidos, según lo indicó el desarrollador Alessandro Paluzzi.

La red social también quiere proteger a los usuarios contra el contenido sexual que algunos envían a través de mensajes directos. Para ello, dijo Paluzzi, se desarrolla un apartado que «cubrirá» las fotos que contengan desnudos y que previamente han sido enviadas al remitente.

La aplicación, eso sí, no tendrá acceso a ellas para escanearlas, algo que también asegura hacer Apple con sus alternas de desnudez en iMessage.

Una vez Instagram detecte y oculte la foto, mostrará un aviso al destinatario conforme la imagen que ha recibido contiene —o podría contener— desnudez.

Ofrecerá, además, un botón para poder visualizarla. Por otro lado, Instagram también mostrará información y consejos para el usuario que ha recibido esa imagen.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀

ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN’T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/G1A3T9ZMeGbLSwky655UNo

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Accionistas de Twitter aprueban venta a Elon Musk YouTube impulsa a sus creadores a responder los comentarios con Shorts

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com