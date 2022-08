Instagram cambiará la forma de mostrar las fotos para parecerse más a TikTok

Entornointeligente.com /

Hace unas semanas Instagram tuvo que cancelar el lanzamiento de una interfaz renovada y que se parecía demasiado a TikTok. Al punto de que este nuevo feed vertical con vídeos y publicaciones no gustó nada a los usuarios de la plataforma, por lo que el gigante de las redes sociales tuvo que recular.

Muchos influencers que probaron esta nueva versión no les gustó nada, pero parece que Instagram sigue empeñada en parecerse cada vez más a su gran rival. Por este motivo, acaban de anunciar un nuevo formato de imágenes para aprovechar toda la pantalla de nuestro teléfono.

No hablamos de un rumor o filtración, sino que ha sido Adam Mosseri, el CEO de Instagram, el que ha anunciado la llegada de esta nueva forma de visualizar las imágenes.

Instagram ofrecerá imágenes a pantalla completa muy pronto BREAKING; Instagram will be testing 9:16 vertical photos in the main feed. Per @mosseri , the thought is that Instagram should probably treat photos and videos with the same aspect ratio. pic.twitter.com/PyjiDdphTl

— Jack Appleby ☕️ (@jappleby) August 6, 2022 De esta manera, el formato 4:5 al que se tenían que adaptar las publicaciones actuales ya no será la única opción, pudiendo utilizar el formato 16:9, ultra panorámico, y que vemos en cada vez más teléfonos móviles.

El problema es que, siempre que veamos una foto vertical, se mostrará con los característicos bordes laterales con rellenos de la imagen desenfocada o directamente un fondo negro.

A cambio, sí que v eremos la imagen en su tamaño real, siendo más grande y con más detalle . Y esto se puede convertir en un problema para Instagram, ya que sigue siendo un cambio para parecerse más a TikTok, pero que se queda a medias.

Es cierto que l a interfaz de Instagram se está quedando obsoleta y necesitaría un completo lavado de cara que ayudase a recuperar los usuarios de la plataforma, pero la solución no pasa por copiar a su gran rival.

Cuenta con muchas funciones muy interesantes y que nos permiten exprimir al máximo la red social, como la posibilidad de eliminar mensajes y conversaciones de forma cómoda o cómo ocultar tu estado en Instagram para que nadie sepa que estás en esta red social.

Pero está claro que Instagram necesita renovar su interfaz. Y mucho nos tememos que es justo lo que vamos a encontrar en esta nueva versión que pretende acercar su diseño al de TikTok en un nuevo intento de plantar cara a su rival.

Respecto a la llegada de esta actualización que cambiará por completo el diseño de Instagram, Adam Mosseri ha indicado que este nuevo aspecto llegará en las próximas semanas, por lo que es solo cuestión de esperar un poco para ver cuál será la nueva interfaz de la popular red social de fotografía.

