Instagram agrega nueva opción para búsqueda en el mapa

La red social Instagram agregó una nueva opción que permite navegar y marcar sitios a través de la ubicación, tal y como Maps. Esta opción hace búsquedas y descubre lugares con la información que proveen los usuarios.

Mark Zuckerberg, director de Meta, realizó el anuncio con una publicación en la plataforma, que muestra las opciones y la forma de interacción que va a generar mayor dinámica y una experiencia más interactiva en el feed.

Zuckerberg explicó que ahora las historias de Instagram van a «descubrir negocios locales populares cerca de ti y filtrar por categoría». Las búsquedas serán manejadas por etiquetas y ser vistas en cualquier sitio para explorar como guía turística virtual.

Las ciudades tendrán su hashtag para explorar lo que hay en la zona, una herramienta muy útil a la hora de facilitar las actividades de los usuarios.

Las ubicaciones pueden guardarse en una colección para usarlas en el futuro o compartirlas con amigos por DM. Si un perfil de Instagram es público y utiliza una etiqueta de ubicación o un sticker en una publicación o historia, el contenido se añadirá al mapa para que otros lo vean. Esto hará que los negocios se esfuercen aún más por tener una estética y la información esté actualizada para aprovechar al máximo la nueva función.

