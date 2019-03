Instagram Adiós a Conchita Wurst: irreconocible tras un impresionante cambio de look

Entornointeligente.com / Conchita Wurst , un personaje artístico travestido creado por el austriaco Thomas Neuwirth e inspirado en el clásico circense de «la mujer barbuda» arrasó en el festival de Eurovisión del año 2014, tras ser elegida «a dedo» por la televisión austriaca.

Su victoria en Copenhague tuvo un gran impacto tras presentar su canción con la tolerancia como lema principal de su actuación. Las reacciones tras la victoria de la representante de Austria no tardaron en llegar, en especial las felicitaciones. La otra cara de la moneda se produjo en algunos sectores de la sociedad rusa, donde el triunfo de Conchita fue tomado como una ofensa nacional. Tras su flamante victoria, la ocurrencia de los homófobos rusos consistió en afeitarse la barba y colgar la imagen con el hastag #dokajichtotyneconchita (demuestra que no eres Conchita).

Un personaje recordado por todos pero que ha desaparecido después de que Thomas Neuwirth se haya sometido a un cambio radical. El cantante se ha desprendido de su característica melena, los vestidos de mujer y el maquillaje. Ahora luce una imagen mucho más varonil con moda masculina y un corte habitual entre los hombres.

