Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Concurso IBGE Golpe do Pix Mega-Sena Remissão do HIV INSS paga aposentadorias e pensões referentes a julho a novo grupo nesta quinta-feira; veja calendário Data de liberação dos benefícios leva em conta o número final do benefício do segurado. Por Renata Baptista, g1

28/07/2022 05h04 Atualizado 28/07/2022

1 de 2 Atualmente, mais de 36 milhões de pessoas têm direito a benefícios do INSS no Brasil. — Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil Atualmente, mais de 36 milhões de pessoas têm direito a benefícios do INSS no Brasil. — Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) paga, nesta quinta-feira (28), os benefícios referentes ao mês de julho a aposentados e pensionistas que recebem 1 salário mínimo e possuem o cartão com final 4 .

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

O pagamento teve início na segunda-feira (25), e já receberam os benefícios aqueles que recebem 1 salário mínimo e possuem o cartão com final 1, 2 e 3 . Os demais receberão os valores até o próximo dia 5.

Veja abaixo o calendário:

2 de 2 Calendário de pagamento de benefícios em 2022 — Foto: Divulgação Calendário de pagamento de benefícios em 2022 — Foto: Divulgação

Benefícios do INSS acima do mínimo têm reajuste de 10,16%; teto sobe para R$ 7.087 Veja calendário de benefícios Prova de vida do INSS tem novas regras; veja tira dúvidas

Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país – mais de 60% recebem um salário mínimo.

Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro . Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.

Benefícios do INSS acima do mínimo têm reajuste de 10,16%; teto sobe para R$ 7.087

Já os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração – o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22 .

Como consultar benefícios

Uma maneira simples de fazer a consulta dos benefícios do INSS é através da central de atendimento por telefone , no número 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h; O segurado pode acessar o site Meu INSS , que reúne diversos serviços digitais do INSS . Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de «Extrato de Pagamento» e você terá acesso ao seu extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício; A consulta do benefício também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS , disponível para Android e iOS . Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer o login, e então, todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão listados.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com