Entornointeligente.com / Compartilhe por Facebook Twitter WhatsApp Comentários Anterior Mochila com material escolar desaparece após jovem ser morto na Ilha do Governador Próxima Inspirado em projeto de Papa Francisco, ação oferece banho para pessoas em situação de rua Mais lidas no Globo 1. Segurança do deputado Rodrigo Amorim é abordado e troca tiros na Baixada Paulo Cappelli 2. Relator especial de conselho da ONU diz que recomendação de Bolsonaro sobre golpe ‘é imoral e inadmissível’ João Paulo Saconi 3. Governo endurece regras para abrir concursos públicos e quer mais terceirizados Manoel Ventura 4. Vídeo: No kickboxing, chute rodado dá vitória a lutador por nocaute impressionante O Globo 5. IR 2019: Termina neste domingo prazo para quem quer pagar imposto no débito automático Gabriel Martins Mais de Rio Ver mais Para comentar é necessário ser assinante Os comentários são de responsabilidade excluisiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal Perguntas mais frequentes • Termos de uso Comentar comentários Carregar mais comentários Portal do Assinante Agência O Globo Fale conosco Expediente Anuncie conosco Trabalhe conosco Política de privacidade Termos de uso © 1996 – 2019. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização. LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com