Entornointeligente.com /

Cada cierto tiempo una nueva tiradera amenaza la paz y tranquilidad del género urbano. Esas guerras liricales en la que los artistas se enfrentan para quedar por encima de su adversario. Y sí, también para entretener a su público.

Una de las más sonadas este año la protagonizaron Residente y J Balvin, aunque en este caso fue una batalla unidireccional ya que el colombiano nunca llegó a responder. Sin embargo, ahora el primero se ha visto envuelto en otra nueva contienda que ha arrancado con Cosculluela dedicándole una canción titulada «René Renuncia».

Desde hace días se venía fraguando esta tiradera que se remonta a mucho tiempo atrás. Y después de tanto tiempo esperando, los amantes de las tiraderas puedes escuchar el resultado del primer capítulo de este conflicto, que comienza con Cosculluela y su canción «René Renuncia», que dura casi seis minutos, que lanza algunos dardos contra «René» adornados entre frases religiosas.

El rencor entre ambos artistas no es reciente, según detalla un hilo en Twitter, el pleito entre ambos artistas inició en 2014 cuando Residente lanzó «Adentro», que aunque en un principio se creyó que era una ‘tiraera’ hacia Cosculluela, el puertorriqueño aseguró que no era así, sino que era una «reflexión» para todo el género urbano.

Todo arranca acá: Residente con Calle 13, hace una tiraera muy famosa, dirigida a gran parte del género del reggaeton, con un trasfondo muy social, y criticando las letras y los valores que inculcan los cantantes en sus canciones. https://t.co/ilbnLV2qz7

— Eli🤍 (@elividussi04) August 31, 2022

No obstante, después de la tiraera hacia J Balvin parece haber revivido entre el género urbano las ansias por este tipo de enfrentamiento musical. Asi que recientemente, Residente admitió que «Adentro» era para ‘Coscu’ y que llevaba años esperando su respuesta.

Luego de esto, Residente dejo saber públicamente que «Adentro» era dirigida a Cosculluela, recibiendo la respuesta de este mismo acusándolo de no haberlo mencionado y no ser directo, confirmando los rumores 6 años después. pic.twitter.com/Ac8aJ3i04b

— Eli🤍 (@elividussi04) August 31, 2022

Dentro de todo este contexto, nació «René Renuncia», con algunas frases tensas contra el puertorriqueño, como «Le tira a Balvin, no le tira al siervo», » Resi, yo rezo por ti, pero es que tú no reza’» y «Saludo a mis veneco’ que te vieron mamándoselo a Hugo Cháve’ (Yeah) A donde reina la pobreza no puede haber dictadura», sin embargo, según la opinión del público es que el tema no es lo que se esperaba.

Lo cierto es que entre tanta referencia a Jehová, a Cosculluela parece que no le quedó espacio para «tirarle» a Residente.

En el género se sabe que esto no quedará así, por lo que muchos esperan que la respuesta de Residente sea pronta, y probablemente no sea tan suave ni insípida como el «René Renuncia» de Cosculluela.

Escuché la tiraera de Cosculluela y me dieron ganas de seguir durmiendo zzzz

— 🐰 (@camifrann_) August 31, 2022

Cosculluela resultó ser religioso y homofóbico… Era más divertido cuando cantaba prruum pic.twitter.com/MLTA2wxNUG

— Niico Jara (@NiicoJara) August 31, 2022

Esperaba más honestamente, pensaba que Cosculluela había evolucionado musicalmente y tal parece, que sigue clavado en los 2000.

Reciclando frases de canciones viejas de René, pista similar a las de Santa Cos, Si contesta René, será peor de lo que le pasó a Tempo. 😬 pic.twitter.com/gZj8PgVfwL

— ༒☬El Callcentero☬༒ (@Banegas1501) August 31, 2022

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com