GP Instanbul Turkey

FORMULA 1 DHL TURKISH GRAND PRIX 2020

Race results

POSITION TIME POINT

Lewis HAMILTON Mercedes1:42:19.313252

Sergio PEREZ Racing Point+31.633s183

Sebastian VETTEL Ferrari+31.960s154

Charles LECLERC Ferrari+33.858s125

Carlos SAINZ McLaren+34.363s10

Hamilton, el ganador :

“Siento que apenas estoy comenzando, es realmente extraño”. Me siento físicamente en muy buena forma y mentalmente, sé que este año ha sido para tanta gente, este año ha sido probablemente el año más difícil para millones de personas, y sé que las cosas siempre se ven bien aquí y en el gran escenario, pero no es diferente para nosotros los deportistas. Este ha sido un desafío que no sabía cómo superar.Pero con la ayuda de grandes personas a mi alrededor, la ayuda de mi equipo, a través de la ayuda del Team LH (sus fanáticos), logré mantener la cabeza fuera del agua y concentrarme. Tengo la esperanza de que el próximo año sea mejor y me encantaría quedarme.Siento que tenemos mucho trabajo por hacer aquí. Acabamos de comenzar nuestro trabajo para responsabilizarnos como deporte, para darnos cuenta de que tenemos que enfrentar y no ignorar los problemas de derechos humanos que existen en los países a los que vamos y cómo podemos involucrarnos con esos países y ayudar capacitarlos para hacer más, para cambiar realmente no dentro de 10 años, dentro de 20 años.Quiero ayudar a la Fórmula 1, quiero ayudar a Mercedes en ese viaje. Y también avanzar para ser más sostenibles. Como deporte, tenemos que ser más sostenibles, y quiero intentar ver si puedo ser parte de eso, al menos en la fase inicial, por un poco más de tiempo “.

Sergio Pérez, secundo:

“Nos hemos acercado al podio varias veces este año, así que es genial disfrutar el momento ahora con el equipo. Fue una carrera emocionante y difícil hasta el final. Estaba tratando de cuidar los neumáticos, presionar en el momento adecuado para mantener las temperaturas en la ventana correcta y aprender la pista al mismo tiempo. Es un gran resultado y lo llamamos exactamente correcto. Cuando crucé la línea, le dije al equipo que no creía que los neumáticos pudieran durar una vuelta más. Estaban vibrando como el infierno al final. Se trataba de mantenerlo en la pista y tomar las decisiones correctas, lo cual hicimos. La clave fue gestionar los intermedios al principio y al final del segundo período, hizo una gran diferencia. Lewis estaba en otro nivel hoy y, una vez que me superó, controló la carrera. Entonces, el segundo fue lo mejor que pudimos lograr e hicimos un gran trabajo para mantener a los Red Bulls y Ferrari detrás. No tenía idea de que Max me perseguía con todo el agua y mis espejos empañados: solo lo vi correr y desaparecer. ¡También hubo un final loco para la carrera con Charles! Cometí un pequeño error en la curva 9 y él me pasó, pero pude cortarme al frente en la curva 11 y ¡luego Seb también pasó! Estamos todos encantados con el resultado de hoy y ha sido un gran esfuerzo del equipo. ¡Lo disfrutaremos esta noche! “

Turkey

Sebastian Vettel, tercero:

“Hay algunas carreras que son especiales, donde cualquier cosa puede pasar. Creo que la carrera de hoy confirmó que tengo una relación especial con Istanbul Park. Se podría decir que mi carrera en la Fórmula 1 comenzó aquí y aquí nuevamente, en lo que hasta ahora ha sido definitivamente un temporada difícil, he conseguido terminar en el podio por primera vez. “La primera vuelta fue increíble. Me escapé bien y con los neumáticos húmedos pesados, tuve un gran agarre. Luego, cuando cambiamos a los intermedios, luché un poco más. Creo que el hecho de que había menos agua en la pista ayudó. y así, en los tramos finales fui muy rápido. En las últimas vueltas atrapé a Charles y Perez que estaban peleando. “Charles superó el Racing Point, pero se bloqueó en la curva 12, así que entré y solo fallé en conseguir el segundo lugar también. Lo siento por él y puedo entender que esté muy enojado por lo que pasó, porque de muchas maneras, me veo en él. Pero es tan fuerte que muy pronto, este día no tendrá ninguna importancia en su mente. Hizo una gran carrera “.

Charles Leclerc, cuarto :

“Estoy muy decepcionado conmigo mismo. Lo estropeé en la última curva y no hay mucho más que decir, porque al final lo que cuenta es el resultado. “Mi salida fue mala, desde el lado sucio de la pista, pero luego las cosas mejoraron y en la parte media de la carrera fuimos extremadamente rápidos e hice un buen trabajo al ponerme al día con el grupo líder que había estado varios segundos en frente, pero luego tiré todo a la papelera al final. “Lo siento por el equipo, ya que podríamos haber terminado segundos hoy. Por otro lado, estoy contento por Seb, ya que ha tenido una temporada difícil hasta ahora y se merece por completo este primer podio”.

Carlos Sainz, quinto:

“Muy, muy buen día para nosotros después de un sábado decepcionante. Logramos armar una carrera muy fuerte en condiciones súper difíciles. Tuve una muy buena salida, ocupé seis lugares, cambié los neumáticos y mantuve un ritmo sólido con ambos” A partir de ahí, logré hacer buenos adelantamientos para terminar P5. Definitivamente califico esta carrera como una de las más duras que he hecho en F1 hasta ahora y estoy muy feliz de haber recuperado 10 posiciones en estas condiciones. También estoy feliz por todo el equipo porque parece que salvamos un fin de semana difícil con ambos coches de nuevo en los puntos. Por último, pero no menos importante, muchas felicidades a Lewis por igualar un récord tan increíble: siete campeonatos es un gran logro.

.

