Inspector da Judiciária Pedro Fonseca vai dirigir unidade nacional anti-corrupção

Com 50 anos de idade, Pedro Fonseca, que é licenciado em Direito e tem uma pós-graduação em Direito Penal Económico e Europeu, sucede no cargo a Saudade Nunes como director da Unidade Nacional de Combate à Corrupção. Começou a carreira como inspector em 1999, sendo actualmente coordenador superior de investigação criminal. Foi conselheiro da Autoridade Nacional Antidoping entre 2009 e 2014, tendo estado dez anos ligado à Unidade Nacional Anti-Corrupção , que investiga os grandes casos de criminalidade económico-financeira.

Mais recentemente viu-se a braços com a justiça por suspeitas de ter passado informações confidenciais a dois jornalistas . Acusado de abuso de poder, violação do segredo de justiça e falsidade de testemunho pelo Ministério Público, Pedro Fonseca acabou ilibado em Abril passado.

As suspeitas que recaíram sobre Pedro Fonseca relacionam-se com o caso em que dois jornalistas foram vigiados pela PSP por ordem do Ministério Público, depois de terem dado notícias em primeira mão sobre o desenrolar dos processos e-Toupeira e Operação Lex . Este último caso tem como principal arguido o ex-juiz Rui Rangel, tendo o então jornalista da Sábado Carlos Rodrigues Lima revelado o momento em que decorriam buscas à casa do magistrado, em Janeiro de 2018. Já o profissional da comunicação social Henrique Machado, que na altura trabalhava para o Correio da Manhã , foi acusado de reproduzir informação policial confidencial relativa a buscas e detenções no caso e-Toupeira .

O Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa alegava que o inspector Pedro Fonseca tinha estado na origem de ambas as fugas de informação. Mas esse não foi o entendimento nem do juiz de instrução Carlos Alexandre nem dos desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa que analisaram o caso mais tarde, após o Ministério Público ter recorrido do arquivamento do caso. À data dos factos, o polícia coordenava a secção da Unidade Nacional de Combate à Corrupção que investigava tanto o caso e-Toupeira como o caso dos E-mails , ambos envolvendo o Benfica.

Em Abril passado, os desembargadores concluíram que as suspeitas que existiam de que Pedro Fonseca fosse a fonte das notícias não passavam, num dos casos, disso mesmo – e que as informações confidenciais podiam muito bem ter sido dadas aos jornalistas até pelos então directores nacionais da Judiciária. E que no processo Lex teria até sido impossível ao inspector violar o segredo de justiça, uma vez que não estava na posse das informações que vieram a ser noticiadas.

