INSN San Borja: retiran parte del pulmón a niño para curar sus neumonías recurrentes

Al ser un menor de diez años, es un caso raro y complejo, ya que generalmente estas patologías se diagnostican durante el nacimiento o antes del primer año de vida, tiempo durante el cual deben ser sometidos a una cirugía. Wilder Urtecho Paredes, cirujano de tórax del INSN San Borja, explicó que el pequeño Yimsson C.A. llegó referido de Cajamarca con el diagnóstico de secuestro broncopulmonar asociado a una malformación pulmonar congénita muy rara que le provocó la inflamación de su pulmón izquierdo que le afectaron otros órganos como el corazón, pulmón derecho, incluso el músculo del diafragma, impidiéndole respirar con normalidad. En este año, el menor se contagió de covid-19, enfermedad que puso en riesgo su vida debido a la patología que presenta y por el cual a lo largo de su vida presentó infecciones respiratorias y neumonías recurrentes graves que lo llevaron a una cama de hospitalización. Puedes leer: INSN San Borja: clowns hospitalarios vuelven a alegrar a niños y niñas internados «El menor tenía infecciones respiratorias repetitivas que no solo lo llevaban a recibir antibiótico, sino que se quedaba hospitalizado semanas por una infección que en otros niños se resuelve en dos a tres días.», dijo. Una vez superado el coronavirus, el pequeño fue sometido a una lobectomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar parte de su pulmón inferior izquierdo, el cual concluyó con éxito en el INSN San Borja, liderado por la Directora General, Dra. Zulema Tomas Gonzales, quien agradeció la labor de los cirujanos de tórax que desde el año 2015 realizan estas patologías de alta complejidad a favor de los niños de las diversas regiones del país. El doctor Wilder Urtecho agregó que Yimsson tenía dos malformaciones, en el pulmón y en una arteria y «lo que hicimos fue extirpar parte del pulmón izquierdo y una ligadura del secuestro broncopulmonar por ser una arteria aberrante que no sale directamente del corazón, sino que sale desde un vaso o una arteria grande y se dirige hacia el pulmón, esa anomalía le originó neumonías e infecciones pulmonares», refirió. El jefe de la Sub Unidad de Especialidades Quirúrgicas del INSN San Borja, Dr. Víctor Gómez Ponce, dijo que este es el primer caso complejo con diagnóstico de secuestro broncopulmonar que se realiza a un niño de 10 años en este año 2022. Más en Andina: Vacuna contra el covid-19 para menores de 5 años ha pasado por una serie de ensayos clínicos, señaló especialista del @ins ?? https://t.co/spkAVqg9F2 ??El @Minsa iniciará la vacunación a fines de setiembre. pic.twitter.com/W9mOXhvAyx

Publicado: 8/9/2022

