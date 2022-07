Insólito reclamo de un cliente en un restaurante desató la confusión y se hizo viral

Entornointeligente.com /

Las reseñas de distintos locales gastronómicos publicadas a través de sus páginas de Google My Business o en las redes sociales a veces suelen estar alejadas de la realidad. Cada experiencia que un comensal comenta está ligada a su apreciación personal y, en muchos casos, se ven calificaciones que carecen de sentido. Así fue el caso de este cliente que realizó una dura crítica contra un restaurante por la que fue atacado en las redes sociales.

» El cliente no siempre tiene la razón «, debería ser la frase que describe esta insólita historia que se volvió viral en Twitter. El usuario @Camareroleones, que se encarga de difundir distintos hechos extraños que acontecen en los locales gastronómicos , se convirtió en tendencia luego de su posteo.

En una de las varias paginas de reseñas online, un cliente publicó una crítica surrealista y, a forma de broma, @Camareroleones publicó la captura del comentario y acotó: «‘ El cliente siempre tiene la razón ’… ¡El cliente!». Y como adjunto posteó la imagen del texto que comenzaba: «Llegué al restaurante muy ilusionado, ya que me lo habían recomendado, pero todas mis ilusiones se vinieron abajo».

Insólita crítica de un cliente a un restaurante, que se hizo viral Hasta el final de la primera oración no había nada extraño. Pero lo que el comensal describió a continuación desató un gran debate en la red social: «Empecemos. Cuando estábamos entrando, había un señor pidiendo limosna en la misma puerta al cual le tuve que dar 3 euros, ya que me empezó a mirar de una forma extraña».

Con esta descripción, muchos seguidores de @Camareroleones comenzaron a expresar su fastidio, pero el cliente llegó a un nuevo nivel de crítica: «Después cuando nos sentamos les pedí por favor que me trajeran los platos y los cubiertos de color azul , porque el azul me relaja , me dijeron que no tenían y tuve que cubrir los tenedores de papel para no tocarlos con mis manos».

Luego de este insólito comentario , brindó su opinión sobre los alimentos que consumió de forma muy escueta: » La comida estaba bastante bien , la verdad». Pero como no podía ser de otra manera en una reseña con este tono, añadió: «Aunque debo decir que no me gustó nada que los camareros llevaran uniformes negros «.

Para culminar con el insólito relato de su experiencia en este local gastronómico , sumó una nueva declaración dedicada al hombre que pedía dinero en la entrada: «Para terminar, tuve que salir del restaurante corriendo para evitar que el señor de la entrada me mirara».

El polémico texto se viralizó en cuestión de minutos y sumó alrededor de 30.000 «Me gusta» y más de tres mil retuits. Entre las decenas de respuestas que cosechó, @Albertohluis, apuntó: «Díganme que esto es una parodia, porque si es real… pobre de las personas que atiendan a semejante ‘cliente’».

«Real, como el día a día en hostelería», le respondió el autor de la publicación en tono de broma. Por otra parte, muchos usuarios criticaron con dureza los dichos de este sujeto y lo describieron como «discriminador» e «irrespetuoso», entre otras cosas. Finalmente, otro de los tuiteros sumó con gracia: «¿El cliente era Jack Nicholson?».

