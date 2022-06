Insólito!: poderosa prensa mundial no reseña empujón a Guaidó… ¿Entonces?

Entornointeligente.com /

Hoy, a las 8 de la noche, reviso los titulares de los portales de la poderosa prensa mundial y no veo por ningún lado que se haya reseñado el empujón que se le dio en Cojedes al fulano intrauterino. Nada dicen los franquistas de «El País» con su plana mayor de Alonso Moleiro y la Florantonia Singer. Nada dice Time, The Washington Post, ABC, El Clarín, El Comercio, El Mercurio… Todavía no hemos escuchado una declaración oficial de doña Michelle Bachelet…

Durante los últimos cuatro años, Juan Guaidó se venía convirtiendo en «el mírame y no me toques» mejor cotizado de los gringos, «la niña más mimada» de 56 países, entre ellos los más poderosos de Occidente. No podían tocarle el flequillo enroscado de la frente porque la comunidad internacional chillaba, todos los medios poderosos del mundo gemían, se contorsionaban horriblemente, protestaban cual bruja obesa a la que le hubiesen arrebatado su escoba.

A la vez, siendo un grandísimo cara dura, un ladrón de siete mil suelas, un badulaque de los ignorante e inculto, que sólo sabe balbucear memeces, un idiota consumado, un traidor de lo más burdo e infame, promotor de los expolios hechos a nuestro país, arrastrado insólitamente, así y todo, el brazo de la ley nuestra jamás le ha hecho pagar ni siquiera por la más burda de sus mentiras.

El tal infrauterino, pese a todos sus desmanes ha andado por el país como Pedro por su casa a la vez siendo amado por Trump, Biden, Obama, el Johnson, el Pedro Sánchez, el Felipe González y el Aznar, el Macri y Macrón, el Porky y el Uribe, la Bachelet (insisto), HRW, OEA, ONU, SIP, …, Los Rastrojos…

Evidentemente, este es un acto dirigido en gran parte por los propios opositores que andan en plan de guerra de cuchillos por la elección presidencial que se avecina. El gobernador Galindez no le dio ningún tipo de protección, pese a encontrarse en un restaurante que depende directamente de la Gobernación del Estado.

Sólo se ha escuchado un comunicado del encargado del establecimiento diciendo «…quién va a correr con los daños ocasionados a las mesas y las sillas».

Esta vez no lo hemos visto ensartado con las puntas de las vallas de hierro sino otra vez con la camisa desgarrada y las greñas alborotadas. Veremos ahora que sacará este canalla de las ONG’s, por estos empujones, y si habrá declaraciones de Almagro o al menos de don Baltazar Porras. Estaremos pendientes, pues. Burda de burdo la vaina, pues.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com