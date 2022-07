Insólito: Nunca se han besado tras dos años de noviazgo

Entornointeligente.com /

Kaytlin O’Neall es una joven que junto a su pareja han alcanzado la fama en redes sociales a nivel internacional, esto gracias a una decisión que tomaron en su relación: No besarse nunca hasta que se casen. Ambos llevan juntos más de dos años.

Los videos de Kaytlin se han hecho famosos por que allí explica que junto a su novio, Drew, decidieron ir más allá de dejar el sexo hasta el matrimonio, práctica que estipulan algunas religiones, y quisieron posponer también los besos.

Los comentarios de la pareja han sido tomados como una mentira por muchos de los internautas que se topan con la historia, quienes no creen que ni siquiera un pequeño beso haya estado presenten en tanto tiempo de relación, además los cuestionan sobre las razones para llegar a esto.

Kaytlin explicó que se trata de un acto de autocontrol y que busca que con su esposo se den todas las muestras de amor físicas posibles.

«Finalmente aterricé en ‘No quiero besar’ porque quería guardar eso para mi futuro esposo», expresó en una de sus grabaciones, además señaló que para ella, los besos son un acto «íntimo».

A su vez aclaró que no considera que quienes se besen comentan algún «pecado», desde el punto de vista religioso, sino que simplemente se trata de una decisión de pareja.

@kaytlin.oneall

Don’t forget the, «come on DO IT!!» #boyfriend #bff #foryou #PrimeDayDreamDeals #summer #love #boundaries #realationship #girlfriend

♬ original sound ※ KyleAndJackieo

Con información de La Patilla

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com