Insólito final judicial del ‘Caso Giggs’: un culebrón de sexo duro, chantajes, infidelidades y agresiones

E l juicio contra Ryan Giggs , al que su expareja Kate Greville denunció por agresión y conducta coercitiva , ha finalizado después de cuatro semanas de declaraciones sin llegar el jurado a ningún tipo de veredicto .

El jurado popular, compuesto por siete mujeres y cuatro hombres, fue disuelto por el Tribunal de la Corona de Manchester después de que no se pusiesen de acuerdo tras más de 20 horas de delibaciones .

Los abogados de ambas partes deberán decidir ahora si les interesa un nuevo juicio, que no podría celebrarse hasta dentro de varios meses.

Durantes esas cuatro semanas el jurado tuvo que escuchar las duras e íntimas declaraciones de Ryan Giggs y Kate Greville sobre su tempestuosa relación.

Salieron a la luz los poemas X de Ryan Giggs a Kate Greville «Ese estómago, esos abdominales, esas fotos que envías… Me haces sentir raro ahí abajo. Especialmente cuando estás ahí y miras hacia arriba y me miras fijamente. Empiezo a pensar que siempre tienes razón. Voy a terminar diciendo que eres mi amor, mi amiga, mi alma. Y, sobre todo, crees en mí, lo que me hace tan duro como un tótem».

Ryan Giggs confesó ser «un tramposo del amor» que fue «infiel» hasta con su cuáada Giggs dijo desde el banquillo de los testigos que nunca le ha sido fiel a todas sus exnovias y se definió como «una persona coqueta por naturaleza».

El exfutbolista del Manchester United habló sobre la infidelidad pública a su exmujer Stacey Giggs con su cuáada Natasha, pareja de su hermano, durante ocho aáos.

Desvelaron los mensajes amenazadores de Giggs a Kate Greville «Nunca he estado cerca de amar a nadie más como te amo a ti», «eres la persona con la que he tenido más conexión» «estas no son sólo promesas falsas», «o digo en serio, ahora deja de ser un bebé y llámame por favor», «te acecharé como un loco, y sabes lo bueno que soy en eso «, «eres una mierda horrible y no mereces ser madre», «la forma en que me acabas de tratar y la forma en que te has comportado para tu información nunca la olvidaré», «estoy tan jodidamente enfadado en este momento que me estoy asustando porque podría hacer cualquier cosa», «sigue ignorándome. Te veré pronto» o «te odio por lo que me has hecho. Te odio. Odio. Odio. Odio» son algunos de los correos electrónicos que Giggs envió a su expareja que se leyeron en el tribunal.

Ryan Giggs negó que hubiese golpeado a Kate Greville Cuando Ryan Giggs fue preguntado sobre si alguna vez había golpeado a Kate Greville el extremo galés del Manchester United fue contundente: «No».

«Acepto que durante esta pelea mi cabeza chocó con la de ella. No estoy seguro de si fue la cara o la cabeza, pero estoy seguro de que no fue deliberado», reconoció.

«Vino a por mí de la nada y me dio un cabezazo en la cara», acusó Kate Greville entre lágrimas a Giggs.

Giggs: «El moretón fue causado por el sexo duro» Los abogados de Ryan Giggs aseguraron en el Tribunal de la Corona de Manchester que los hematomas que presentaba Kate Greville, por una supuesta agresión sufrida en Dubai en 2017, se produjeron practicando «sexo duro» después de que el futbolista comprase una vara Agent Provocateur para azotar a su entonces pareja después de que ella le pidiese que «fuese más asertivo» en la cama.

Kate Greville fingió sufrir cáncer para no tener sexo El abogado defensor de Giggs argumentó que Kate Greville fingió que tenía cáncer para quitarse el DIU (Dispositivo intrauterino) en un complot para poder poderse quedar embarazada del futbolista del Manchester United.

El diarito ‘The Sun’ informa que Kate Greville argumentó que mintió a Giggs sobre que le detectaron células cancerosas en una prueba de frotis para que «no tuviera que tener sexo con él» .

Kate Greville: «Ryan Giggs me engaáó con 12 mujeres» Durante su declaración Kate Greville dijo entre lágrimas que «Ryan Giggs me engaáó con 12 mujeres» y que la relación con el exfutbolita «fue como vivir un infierno».

La supuesta amenaza de Giggs de chantajear a Kate Greville con un vídeo íntimo Kate Greville explicó que intentó dejar a Giggs por sus infidelidades con al menos ocho mujeres y por su comportamiento controlador, pero que el ex del Manchester United la acosaba con «50 mensajes por hora» y la amenazaba con arruinar su carrera.

Una de las supuestas amenazas de Giggs a Kate Greville fue la de un correo electrónico titulado «chantaje», en el que se adjuntaba un vídeo íntimo «que habíamos hecho» y en el que Giggs decía «voy a enviar este mensaje a la gente si no respondes».

