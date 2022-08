Insólita situación en la F-1 con tintes de escándalo: Escudería anuncia contratación de piloto, pero éste sale a negarlo

Entornointeligente.com /

Un hecho a lo menos insólito ocurrió este martes en la Fórmula Uno. Resulta que la escudería Alpine anunció que el sustituto del español Fernando Alonso a partir de la próxima temporada sería el australiano Oscar Piastri, pero dos horas después éste lo desmintió con una frase categórica : «No voy a pilotar para Alpine el próximo año».

Al día siguiente del anuncio por parte de Aston Martin del fichaje de Alonso a partir de 2023 con un contrato multianual y en sustitución del alemán Sebastian Vettel, que se retirará cuando acabe esta campaña, el equipo Alpine se apresuró a asegurar que Oscar Piastri ocupará la vacante del bicampeón mundial español.

Alpine emitió un comunicado para asegurar que su formación de pilotos para la próxima temporada la integrarán el francés Esteban Ocon -actual compañero de Alonso- y Piastri, nacido hace 21 años en Melbourne; ganador el año pasado de la Fórmula 2 y actual probador de la escudería.

» Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, nuestro piloto reserva Oscar Piastri asciende y ocupará un asiento oficial junto a Esteban Ocon a partir de 2023″, indica el comunicado de Alpine sobre el australiano, que el año pasado se anotó el campeonato de la F2, había ganado en 2019 el de la Fórmula Renault Eurocup y en 2020, el de la Fórmula 3.

Sin embargo, horas después del anuncio del equipo francés, Oscar Piastri aseguró, en contra de lo afirmado, que no va a pilotar «para Alpine el próximo año».

» Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a conducir para ellos el año que viene», señala el australiano en su espacio en Twitter.

» Esto es un error y no he firmado un contrato con Alpine para 2023 . No voy a pilotar para Alpine el próximo año», afirma Piastri.

Antes de encenderse el fuego entre Alpine y Piastri, el director del equipo, Otmar Szafnauer, reveló en una conferencia de prensa que se enteró de que Alonso dejará el equipo al final de la presente temporada cuando vio el comunicado de prensa de Aston Martin anunciando el fichaje el lunes por la mañana.

La trama

Según informan medios especializados, el «no» de Piastri tendría una trama que habría comenzado antes.

Informan que antes de la salida de Alonso, era muy difícil que Piastri tuviese un lugar como piloto titular en Alpine para 2023 , temporada en la que cumplirá 22 años, una edad justa para debutar.

Esta situación habría llevado al piloto y su mánager, el ex piloto de F-1 Mark Webber, a negociar con otro equipo que sería McLaren .

Habrá que esperar qué ocurre en esta polémica.

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com