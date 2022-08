Insiste en que ‘crean en Dios’ y en su testimonio

Entornointeligente.com /

Con la frase, ‘Crean en Dios’, el cantante urbano Japanese profundizó sobre lo que vio durante su tiempo en coma.

En un mensaje divulgado por el cantante Principal, el ‘Tío Japa’, consideró que su caso es un milagro y prometió ir a la iglesia cuando se levante.

Explicó que entró en un camino donde una luz le dijo, ‘tus oraciones han sido escuchadas’; y luego le ordenó: ‘agárrate de mi pies y ten fe’.

‘Y salí y no veía, empecé a ver el primer día, no hablaba por el derrame y hable en el segundo día, no oía y oí al tercer día’, contó.

Y explicó, ‘Ni mis manos, ni pies se movían y me empecé a mover, gracias a Dios, eso es un milagro’, apuntó y refiriéndose a la parábola en la que Jesús sanó al ciego, dijo, ‘Crean en Dios’

‘Crean en Dios, crean en este testimonio que es serio’, insistió.

El reguesero, cuyo nombre real es Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, reveló en días pasados que cuando el derrame que sufrió lo dejó en coma, pasó por el ‘Valle de la Muerte’.

‘Vi mucha gente, de lejos vi una sombra y le dije yo, ‘¿cómo voy a mantener a mi familia?’ y oí una voz que decía: ‘Las oraciones llegaron’, aseguró el intérprete de ‘Satélite’, ‘Señor oficial’, ‘Govana’ y ‘Dj pon la plena de Danger’.

