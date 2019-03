Inseguridad contrasta con discurso estatal; preocupan crímenes más violentos

Entornointeligente.com / A pocas semanas para que el país elija a las nuevas autoridades, cobra vigencia el debate de la seguridad vs. las lecturas contradictorias que le rodean. Por un lado, los voceros del Gobierno insisten en que Panamá se ha convertido en uno de los países más seguros del mundo; y en el otro sentido está la percepción ciudadana de una creciente inseguridad . noticias relacionadas Revive preocupación por inseguridad en ciudades de Panamá y Colón Inseguridad, tema sin profundidad en debates Presidente Juan Carlos Varela asegura que logró disminuir la inseguridad Los números fríos de estudios que cita el Gobierno para sustentar su postura de supuesta baja en los índices de violencia, contradicen la preocupación ciudadana por los crímenes y actos violentos que ocurren casi a diario. Por ejemplo, solo en los últimos cinco días, un recuento rápido de los sucesos ocurridos demuestra que no hay concordancia entre el discurso estatal y lo que ve la ciudadanía. Muerte y violencia En este lapso, un hombre de 50 años fue asesinado a machetazos en Divalá, Chiriquí; mientras que otro fue gravemente herido, también con arma blanca, en Tocumen. Un nuevo video mostró a un joven divirtiéndose con una “patada voladora” contra un indefenso indigente, escena que luego compartió en redes.’ asesinatos más se dieron que el año anterior, en último informe de la PN.

23 La policía decomisó 947 paquetes de droga en Coclé. De igual forma, armas y drogas se hallaron durante requisa en La Nueva Joya. En esta semana también fue baleado un hombre por sicarios que lo sorprendieron en el portal de su casa, en el sector 3 de Pacora. VEA TAMBIÉN: El pueblo siente recelo por cómo podrían darse las próximas elecciones Otros sicarios en moto provocaron pánico con balacera en la 12 de Octubre , en un hecho que cobró la vida de un sujeto. Y para robarle un televisor, una joven de 21 años fue asesinada en Cativá . Otro hombre murió por varias puñaladas, en el sector de Cordillera, Tocumen. No obstante, el secretario general del Ministerio de Seguridad ( Minseg ), Aarón Pérez, afirmó ayer que “Panamá es uno de los países más seguros del mundo”, y para ello citó un informe del Índice Global de Paz . VEA TAMBIÉN: Idaan analizará aguas de la mina El vocero del Minseg también dijo que hay una “tendencia a la baja en la violencia y la delincuencia”, y que si nos comparamos con la región, “somos un país seguro”. El criminólogo Tirso Castillo reconoció que Panamá podría salir bien librada si se compara con países que atraviesan crisis sociales más acentuadas, pero -agregó- eso no puede ser consuelo o justificación para no implementar una real política criminológica de prevención . Dijo que la percepción ciudadana siempre debe ser tomada en cuenta y estudiada, y criticó que hasta ahora solo se implementen planes de seguridad de 5 años, que han sido un “fracaso” y un “fiasco”. “Esperemos que el próximo gobierno tenga el interés de aplicar la política criminológica que ya fue elaborada y sustentada por expertos de la Universidad de Panamá “, concluyó.

