Inscripciones para Concurso Nacional de Cómics se cerrarán el 29 de agosto

Entornointeligente.com /

Participar es fácil. Los interesados deben presentar una historia que tenga elementos tradicionales o modernos de la cultura de nuestro país. Además, el protagonista debe desempeñarse en cualquiera de los campos de propiedad intelectual, es decir puede ser un inventor, investigador, compositor, diseñador o un emprendedor que tenga una marca propia. También puedes leer: Modificatoria que regula contratos de consumo fortalece información para ciudadanos El estilo es libre y el comic o historieta podrá ser trabajado a mano alzada (debidamente digitalizado) o desarrollado en cualquier programa de diseño ( CorelDraw , Adobe Illustrator , Photoshop , etc.), a color o en blanco y negro. El trabajo deberá ser original (no deben elaborarse personajes ya existentes) y los participantes no deben haber sido premiados anteriormente con la propuesta a ser presentada, en un concurso igual o similar, sea nacional o internacional. Premios Este certamen repartirá premios que ayudarán a los participantes a desarrollarse de forma profesional en lo que les apasiona. Los tres primeros lugares del concurso recibirán diplomas, trofeos, medallas, tabletas gráficas para dibujo marca Wacom, becas para cursos y un premio en efectivo de 500 dólares para el primer puesto, gracias a la colaboración de entidades, organizaciones, empresas, centros de estudios y asociaciones. Los trabajos deberán ser enviados en formato PDF o a través de un enlace drive al correo electrónico [email protected] hasta el 29 de agosto próximo. El anuncio de los tres ganadores realizará el 15 de setiembre y la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 23 de setiembre de este año. Las bases detalladas del Concurso Nacional de Cómics e Historietas 2022 se pueden revisar aquí . Más en Andina: ? @IndecopiOficial expuso la experiencia sobre los programas de cumplimiento (compliance) https://t.co/1wGKGY0mDn Son aplicables a los agentes económicos para evitar conductas anticompetitivas. pic.twitter.com/UTTQyH9apb

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 5, 2022 (FIN) NDP/VLA GRM Publicado: 5/8/2022 Noticias Relacionadas Indecopi y UNCTAD apoyarán a consumidores y mipymes Indecopi mostró al mundo denominaciones de origen para fortalecer gastronomía peruana Indecopi promueve respeto a derechos de consumidores y rechaza actos de discriminación Analizan alcances del Sistema de Madrid para facilitar internacionalización de marcas

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com