Inscripción en la lotería de visas de EE. UU. es gratuita

Este miércoles, la cuenta oficial en Instagram de la Oficina Externa de los EE. UU. para Venezuela (VAU) indicó que la inscripción en el Programa de Visas de Diversidad es gratuita.

Así, la Embajada Virtual de EE. UU. para Venezuela recordó que las inscripciones para visas del año 2021 estarán disponibles hasta el 5 de noviembre de 2019, a las 12:00 p.m. Para esto, se necesita cumplir los requisitos y hacer los trámites necesarios.

Una Visa de Diversidad es un visado de residencia que otorga el Gobierno de Estados Unidos desde 1995 por medio de una “lotería” para atraer inmigrantes de países que tengan poca presencia en el universo migratorio estadounidense. Es lo que por años se ha conocido como la Green Card Lottery o Lotería de Visas.

Este tipo de visa se estableció en la Immigration Act (Ley de Inmigración) de 1990 bajo el nombre de programa Diversity Visa o DV. Cada año, desde 1995 se entregan hasta 55.000 visas.

Para probar suerte, los interesados deben inscribirse en el sorteo en el periodo indicado, a través de la página www.dvlottery.state.gov y llenar un cuestionario con información personal y académica.

Las autoridades advierten que existen páginas de Internet fraudulentas que envían correos electrónicos asegurando que la persona resultó ganadora del sorteo y piden dinero a cambio. Esto debe evitarse.

¿Quién puede participar? A los aspirantes se les exige haberse graduado de educación secundaria o su equivalente, o bien tener dos años de experiencia laboral en una ocupación que requiera al menos dos años de entrenamiento, en el plazo de los últimos cinco años.

Además, deben ser nacionales de alguno de estos países: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Por tanto, se espera que 50.000 visas de residencia se entreguen a igual número de solicitantes para ese año fiscal. En los próximos meses la oficina anunciaría los resultados.

