Inquietante VIDEO: Veterano ruso muestra cráneo de soldado ucraniano y dice que hará un cáliz

El video comenzó a ser compartido en Twitter la madrugada de este domingo. Serhii Sternenko, cuya biografía de perfil lo describe como un activista ucraniano, compartió el video en un tuit y, hasta el domingo por la tarde, había obtenido más de 1.6 millones de views.

Aquí las imágenes del supuesto cráneo del soldado ucraniano:

1/2 This is Igor Mangushev. A Russian soldier who went to war to commit genocide. In the video, he himself admits this. He says that the main goal of the war is to kill everyone who considers himself Ukrainian.

Mangushev holds a human skull in his hands. pic.twitter.com/LhUwqvo7tH

— Serhii Sternenko (@sternenko) August 28, 2022

En el video, el soldado, un veterano ruso de 36 años, parece estar parado en el escenario de un club nocturno y dirigiéndose a una multitud. Él dice que el cráneo provino de un soldado del regimiento ucraniano asesinado mientras luchaba contra las fuerzas rusas en Ucrania.

