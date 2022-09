INOCENCIA: Contundente historia basada en hechos reales

Entornointeligente.com /

Este año el realizador venezolano Jackson Gutiérrez prometió estrenar cuatro películas y a la fecha «Azotes en Llamas» y «La Toma» fueron exhibidas comercialmente, apuntándose la primera, entre las más taquilleras del año. Y antes de que culmine el mes, el jueves 29 de septiembre , estrena su tercer largometraje de ficción. Se trata de Inocencia , un film basado en hechos reales, que removerá sensibilidades al visibilizar un caso sobre la violencia de género.

Sin dejar la acción en su narrativa, Gutiérrez nos cuenta la historia de Yuli, una joven soñadora de 18 años que inicia un romance con René, sin saber que con él, lejos del amor, viviría el episodio más oscuro de su vida. «Una chica me contactó hace algunos años por Instagram, me contó su historia y me conmovió mucho… Iba a escribir un cortometraje pero me interesó tanto, que decidí convertirlo en largometraje», recuerda el guionista, productor, director y actor Jackson Gutiérrez.

Con las actuaciones protagónicas de Yiusmelis «Lilo» Delgado como Yuli, Jackson Gutiérrez como René, acompañados por Astrid Carolina Herrera, Greisy Mena, Marcos Moreno, Irving Coronel, Jokssel Roa, Anthony Rivero, Carlos Guerra, Ana Karina Velásquez, Pedro Escobar, Stefani Porras, Iván Morales, y las participaciones especiales de Rolando Padilla y Marie Claire.

Inocencia también significa una experiencia didáctica. Con su taller práctico cinematográfico, la casa productora Jackson Film vuelve a unificar talento emergente con profesionales reconocidos del medio cinematográfico, tanto delante como detrás de cámaras. «Un equipo en armonía y lleno de amor por lo que se hace, contando una historia que muestra una realidad… eso es lo que significa hacer cine», concluye Gutiérrez, quien fue laureado en el XVIII Festival del Cine Venezolano por su película «La Toma» como Largometraje Ficción.

Inocencia en cifras

– A nivel global, se estima que 736 millones de mujeres -una de cada tres- ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja (el 30% de las mujeres de 15 años o más)

– La mayor parte de la violencia contra las mujeres es perpetrada por sus maridos o parejas íntimas o por parte de sus ex-maridos-parejas.

– De las que han mantenido una relación, casi una de cada cuatro adolescentes de 15 a 19 años (24%) ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja o marido.

– En 2018, se estima que una de cada siete mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja o marido en los últimos 12 meses (el 13% de las mujeres de 15 a 49 años).

– A nivel mundial, la violencia contra las mujeres afecta de forma desproporcionada a los países y regiones de ingresos bajos y medios bajos.

– A nivel global, alrededor de 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020, unas 47,000 de ellas, (es decir, el 58%), a manos de sus parejas o familiares.

– Menos del 40 por ciento de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda.

– Quince millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas (violaciones u otros actos sexuales forzados) en todo el mundo.

Ficha Técnica:

Producción: Jackson Films. Guión y Dirección : Jackson Gutiérrez. Asistente de Dirección : Claudimar Guzmán. Producción General : Pedro Escobar. Producción de Campo : Ray Eugencio. Director de Fotografía y Cámara : Julio César Castro (Moñoño). Sonido : Rogelio Ríos. Arte : Oswaldo Rauseo. Vestuario : Patricia Briceño. Maquillaje : Juan Soto. Acting Coach : Irving Coronel. Gafer : Luis Brizuela. Elenco : Jackson Gutiérrez, Yiusmelis «Lilo» Delgado, Astrid Carolina Herrera, Greisy Mena, Marcos Moreno, Irving Coronel, Jokssel Roa, Anthony Rivero, Carlos Guerra, Iván Morales, Irving Coronel, Rolando Padilla, Stefani Porras, Ana Karina Velásquez, Marie Claire Harp, Daniela Aicaguer, Luis Betancourt, Noris Montilla.

Trailer:

https://www.youtube.com/watch? v=uIu_meyHtXY

Entrevista al Director:

https://www.instagram.com/ reel/CiVI7LtsYZZ/?igshid= NjZiMGI4OTY

Publicidad

Aviso

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com