Innovando con Nelson Cruz

Esto de que Nelson Cruz será el gerente del equipo dominicano para el clásico mundial de beisbol 2023 ha sido de gran impacto. La noticia se difundió como rumor durante el fin de semana, el presidente de Fedobe, Juan Núñez se negó a confirmarlo, pero ya no era secreto.

El impacto es indiscutible y naturalmente se produce una gran controversia. ¿Por qué elegir un jugador activo para un puesto que es de oficina? ¿No hay hombres disponibles en la pelota dominicana para tal función?

Esa es la pregunta de fanáticos y periodistas y naturalmente la Federación tiene la respuesta: la selección es Cruz, quien a sus 42 años y 457 jonrones sigue en acción, venciendo el tiempo. Además, podría regresar con Washington el próximo año, ahora juega en pacto de US$15 millones y el club tiene opción para el 2023 por US$16 millones. Si no la ejercen, tendrían que pagar una compensación (byout) por 3 millones. Si el club no la ejerce, Cruz incluso podría ir a la agencia libre.

Desde luego que ningún equipo había hecho algo así antes en la corta historia del clásico mundial que lleva 4 ediciones.

Lo más común del beisbol ha sido que un manager también sea jugador, pero posiblemente sea la primera vez que un gerente desempeñe la doble función.

Todo dependerá de cómo finalice Cruz la actual campaña, que hasta ahora va más o menos bien en algunos renglones. En 310 turnos tiene solamente 8 jonrones , pero suma 48 empujadas, una buena cifra.

Es posible que la Federación, ahora presidida por Núñez, se haya interesado por sangre nueva. Moisés Alou está alejado del beisbol dominicano, y de acuerdo a Tony Peña, ni siquiera lo consultaron en esta oportunidad, según me confesara en entrevisa para Listín Diario.

Todos coinciden, además que Nelson será asistido por gente relevante y muchos citan el nombre de Amaury Nina como un hombre clave, del «anillo» del presidente Núñez.

Además, traen a colación el nombre de Rodney Linares para un potencial manager, y me permito recordarles que son muy amigos. ¿Por qué? Nelson se pasó los meses finales de la temporada pasada en Tampa Bay, luego de llegar allí desde Minnesota. Linares es coach de tercera del equipo.

Tomenlo suave y den la oportunidad a que este gran pelotero dominicano haga su trabajo , al tiempo de que continúe dando palos en MLB.

UN POCO MÁS: Anoche conversé por teléfono con Nelson Cruz, y me dijo varios detalles relevantes. Por ejemplo, su equipo también le dio su apoyo para que asumiera el puesto y piensa que podrá regresar el próximo año con Washington. Le comenté el nombre de Albert Pujols para el puesto de manager, y dijo que sería una opción interesante. ¿Por qué Pujols? Es cosa mía, pero sería muy relevante que lo contemplen . De cualquier forma el equipo dominicano será excelente porque hay un exceso de talento, en ofensiva y en pitcheo.

DE LUISÍN: Me preguntan por qué Luisín Mejía estaba en la mesa directiva en la conferencia de prensa de ayer en la cual presentaron a Nelson Cruz. Resulta que Luisín agregó un título más a su CV pues recientemente fue electo vicepresidente de la Confederación Mundial de BeisBol y Softbol, en asamblea celebrada en Taiwan. El presidente, el italiano Ricardo Trotti, quiere que Luisín lo ayude ante el Comité Olímpico Internacional para que el beisbol sea incluído de nuevo en el programa de los juegos olímpicos. Eso me dijo una fuente confiable, aunque no lo dirán públicamente.

NUEVA REGLA: En el juego de estrellas de esta noche empezará una nueva regla pues no habrá juegos de extra innings. Si llegan empatados luego de 9 entradas, cada liga escogerá 3 jugadores los cuales irán a una competencia de jonrones. Cada bateador tendrá tres swings y el grupo que conecte más jonrones será el ganador. Si quedan empatados, cada liga seleccionará un jugador y entre ellos decidirán. Los pitchers serán los coaches de cada liga.

