Inmortalizar momentos: Labor de GhettoPhoto en Venezuela

Este 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía y a propósito de ello El Estimulo conversó con 5 reconocidos fotógrafos venezolanos que forman parte de GhettoPhoto y describen su labor como el arte de inmortalizar momentos, pruebas de la historia y empatízar a través de la mirada. A continuación la galería que resume parte de su valiosa labor:

Capturar momentos es algo que los fotógrafos de GhettoPhoto saben hacer bien: la agrupación existe con el propósito de inmortalizar lo que pasa en un instante y enseñar a otros a repetir lo mismo con su propia visión y emoción. Trabajan para combinar el aprendizaje, la técnica, el fotoperiodismo y el documentalismo con el arte.

No se trata solo de guardar un instante al presionar el disparador, sino de divulgar y educar el hecho fotográfico y narrativo de manera responsable. De ahí que su trabajo sea una vía para involucrarse con personas comunes: niños, adolescentes o adultos cuya visión se agudiza al ajustar el lente.

Ghettophoto tiene su plan de acción activo, principalmente, en Venezuela. No es una decisión azarosa: están en el país porque reconocen que hay una crisis que afecta a los profesionales de la comunicación y el equipo tiene herramientas para asesorar en área como documentalismo, crónicas y foto reportajes mediante su plataforma digital.

¿Por qué hacerlo? Porque hay una prioridad que crece: la generación de relevo. Personas comunes que quieren integrarse al oficio y buscan mentorías, cursos, asistencia y planes de estudio para que aquella imagen que ven constante, se vuelva una realidad palpable que cumpla los parámetros técnicos y su expectativa artística.

Pero más allá de la intención profesional, la pregunta clave es: ¿Por qué hacen fotos? Algunos miembros responden desde diferentes latitudes para celebrar que hoy, 19 de agosto, es el Día Internacional de la Fotografía:

El invento diabólico que transforma vidas Elysandro Cegarra, que vive en Francia, dice: «Para mí la fotografía sigue siendo ese invento creado para darnos la oportunidad de inmortalizar un momento. Sigue siendo la «magia oscura» plasmada en un papel. A mí me ha dado la oportunidad de conocer muchos lugares, pero sobre todo de poder compartir experiencias con otras personas. Ello me hace ver cada día el mundo de una manera diferente. Gracias, invento diabólico».

Una herramienta para ver más allá Desde Colombia, María Eliza Ramírez expresa: «La migración me ha dado la oportunidad de desarrollar el maravilloso oficio de fotografiar. A través de las imágenes, he conseguido un nuevo comienzo y un despertar en lo social. Fotografiar la migraciónvenezolana en Colombia ha significado valorar y entender a aquellos que lo dejan todo para buscar un sueño, un reinicio en sus vidas».

Prosigue: «A pesar de lo adverso que pueda resultar, en muchos casos hasta poniendo en riesgo la vida, muchos, millones han logrado avanzar y sentirse plenos con el desarrollo de sus fortalezas como personas y descubriendo sus talentos. A través de la fotografía, he visto más allá de los rostros de las personas, he conocido sus vidas y su sentir, he disfrutado de ese acercamiento donde se desnudan muchas veces las almas».

Crecer con un ojo agudo Jimmy Villalta es un fotógrafo venezolano y desde niño ha estado relacionado con el oficio y sin duda, manifiesta que es parte de su ser: «Es mi pasión, mi vida diaria, mi profesión. Es una fuerza que me impulsa a mostrar lo que veo y cómo lo expreso. Desde imágenes submarinas, paisajes, naturaleza, niños, hasta fotografía humanitaria y corporativa. Las fotos permiten guardar los momentos y las personas para siempre; son huellas imborrables en el tiempo».

Jornada de salud médica, vacunación, registro civil y orientación, organizada por Profam Comunitario y Panabus en el sector 1ro de mayo de Caucagüita. Julio, 26, 2022

Vista del Auyantepui desde el rio Carrao. Edo. Bolivar. Venezuela. Febrero 28, 2013. Jimmy Villalta.

El complemento de una historia Daniel Hernández es fotoperiodista y sobre su labor no se extiende, sino que habla con los que sus ojos ven y sus dedos capturan: «No hay historias completas sin la fotografía. La imagen es todo. Es un poder simple y sencillo que te muestra con un ojo particular lo que es el mundo y sus cosas».

Una manera de expresarme Guillermo Suárez es fotoperiodista, profesor de Fotoperiodismo y documentalismo. Es cofundador de @ghetto : «Para mí la fotografía es un acto de reafirmación de que estuvimos en esta vida. Es la narrativa de la época que vivimos. No es en vano que cuando un soldado va a la guerra lleva consigo unq foto se su amada o de su familia, o cuando fallece un ser querido sostenemos una imagen de un momento feliz».

Añade: «La fotografía como se ha dicho es la conexión de los recuerdos y las emociones. Para mí es una forma de vida, es el elemento donde me desenvuelvo de manera natural y dónde convivo en un ecosistema que brinda la posibilidad de expresarme».

