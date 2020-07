Iniciativa reúne doações para auxiliar pessoas em situação precária durante período menstrual

Entornointeligente.com /

Em meio a uma onda de iniciativas solidárias para ajudar os grupos mais vulneráveis durante a pandemia da Covid-19, um grupo de mulheres criou um projeto com foco em combater a pobreza menstrual . O Todas por Todas reúne doações para comprar kits de higiene pessoal, incluindo absorventes e preservativos, para serem distribuídos em comunidades no Rio de Janeiro.

— Durante a pandemia comecei ajudando com a doação de cestas básicas, no projeto Sejamos Base, mas queria fazer mais. Pesquisando sobre pobreza menstrual e como muitas pessoas não têm acesso a coisas básicas como um absorvente, que não estavam sendo incluídas nas cestas, tive essa ideia — conta a idealizadora do projeto Elise Bustamante, de 29 anos, e comemora o fato dos absorventes terem sido incluídos, este mês, no rol de produtos da cesta básica no Estado do Rio.

Formado por sete mulheres que atuam em diferentes áreas, a iniciativa começou com uma vaquinha online com o objetivo de comprar 200 kits, com preço médio de R$ 12, para serem distribuídos na Ocupação Unidos Venceremos, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O link para doações fica aberto até o dia 15 de julho.

— Começamos com essa ocupação que eu já conheço. Sei que moram em torno de 200 famílias no local e só tem dois banheiros femininos e um masculino, então imagina a dificuldade do período menstrual para essas mulheres — conta Elise, que é bacharel em Ciências Contábeis.

Apesar de já ter batido a meta inicial, a vaquinha continua aberta, pois o plano é que o projeto cresça e possa auxiliar também moradores de outras comunidades, assim como pessoas em situação de rua. Todo valor gasto será apresentado por meio de uma prestação de contas, garante a idealizadora. Além disso, após o fim da primeira arrecadação e distribuição, as organizadores pretendem que as doações para as famílias beneficiadas sejam mensais, assim como ocorre a menstruação. Para isso, estão estudando novas plataformas para reunir as contribuições.

Junto com os itens de higiene, que também incluem papel higiênico e sabonete, o Todas por Todas vai distribuir um folder informativo, que está sendo elaborado por uma médica e uma psicóloga do grupo. Nele, será introduzido o conceito de saúde íntima e temas como prevenção contra doenças.

— Acreditamos ser muito importante esse tipo de engajamento porque passa despercebido pela maior parte da população o quanto um absorvente e uma introdução sobre esse assunto podem mudar a vida de uma pessoa. Existem estatísticas mostrando o impacto da pobreza menstrual: a pessoa perde aula, trabalho, dignidade. Nossa ideia é não só levar esses itens, mas divulgar e dar valor para esse assunto que ainda é visto como tabu em muitos lugares e não é considerado como essencial — afirma a organizadora.

Elise Bustamante acrescenta, ainda, que um dos próximos passos da iniciativa é estudar a substituição de absorventes por métodos mais duradouros e ambientalmente saudáveis, como o coletor e a calcinha menstrual . No entanto, fatores como o custo elevado e questões de infraestrutura tornam essas opções mais difíceis.

— Além de ser mais caro, esses métodos são menos conhecidos e em algumas comunidades o acesso à água é limitado, então não podemos chegar oferecendo sem saber se elas vão conseguir fazer o uso correto. Sabemos que o absorvente gera muito lixo, mas no momento é o mais conhecido e acessível, então estamos tentando levar ele primeiro para depois estudar outras maneiras — explica.

