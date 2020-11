Iniciaron búsqueda de alias “el Asdrúbal” tras asesinato del supervisor de PoliAragua

Foto: Archivo

Comisiones policiales iniciaron la búsqueda de la banda delictiva de alias “el Asdrúbal” tras el asesinato del Supervisor Jefe de PoliAragua, Joel Abiese Rodríguez.

Funcionarios de la Dirección de Investigaciones y Estrategias Preventivas de la Policía de Aragua, Fuerzas de Acciones Especiales Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos a la Base de Homicidios, realizan las investigaciones para dar con el paradero de la organización vinculada a la muerte de dos policías en la entidad.

Durante el desarrollo de las pesquisas tras el ataque a la ambulancia del pasado lunes, los sujetos caídos en ese procedimiento policial formaban parte de la banda liderada por un individuo conocido como alias de “El Asdrúbal”.

Las comisiones realizaron allanamientos en varios Municipios de Aragua y en Palo Negro , donde abatieron tras un enfrentamiento al alias “el Chino”, quien era el pran del barrio.

Con información de El Siglo

