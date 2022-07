Inicia votación para elegir al nuevo presidente de Sri Lanka

Entornointeligente.com /

El actual presidente interino, Ranil Wickremesinghe, parte como favorito para ser designado como nuevo mandatario del país.

El Parlamento de Sri Lanka inició este miércoles la votación secreta para elegir al nuevo presidente del país insular tras la dimisión de Gotabaya Rajapaksa a raíz de las masivas movilizaciones y protestas sociales.

Tres candidatos disputarán la Presidencia de Sri Lanka

La votación arrancó cuando el secretario general del Parlamento, Dhammika Dasanayake, sonara la campanilla para dar inicio al proceso donde los 225 legisladores escogerán a uno de los tres aspirantes a jefe de estado del país asiático inmerso en una crisis económica.

Entre los candidatos a tomar las riendas de Sri Lanka se encuentra el actual presidente interino, Ranil Wickremesinghe, quien parte como favorito para ser designado como mandatario.

Voting is now in progress for the election of the succeeding President by Parliament …. #SLparliament #lka #SriLanka #9thParliamentLK pic.twitter.com/8VcCGDl5Zd

— Parliament of Sri Lanka (@ParliamentLK) July 20, 2022 El segundo candidato a ocupar la jefatura de estado es el exministro y legislador Dullas Alahapperuma que cuenta con el apoyo de una parte del Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) y del líder opositor Sajith Premadasa.

Anura Kumara Dissanayake, de la coalición izquierdista NPP, es el tercer político en liza, aunque es el que cuenta con menos posibilidad de ser designado presidente.

The Secretary General of the Parliament announced that the nominations of Hon. @RW_UNP , Hon. @DullasOfficial and Hon. @anuradisanayake for the office of the next President has been accepted as per the Presidential Elections (Special Provisions) Act (No. 2 of 1981)!

3/3

— Parliament of Sri Lanka (@ParliamentLK) July 19, 2022 Sri Lanka atraviesa desde hace meses una fuerte crisis económica que ha provocado la escasez de medicamentos, alimentos y combustible.

Esta situación dio lugar a protestas en todo el país desde finales de marzo, cuando miles de personas comenzaron a movilizarse para pedir la dimisión de Gotabaya Rajapaksa por su gestión de la crisis económica.

El pasado 9 de julio, centenares de manifestantes irrumpieron en las residencias oficiales de Rajapaksa y de Wickremesinghe, obligando al presidente a abandonar su cargo y el país.

