Inicia tramitación de proyecto que viabiliza cierre de fundición Ventanas y Codelco recalca: «Es histórico»

Este miércoles comenzó en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, la discusión sobre el proyecto de ley que posibilitará el retiro de la Fundición Ventanas de Codelco , iniciativa ingresada por el Gobierno en el marco de la decisión de la empresa de avanzar en el cierre del complejo.

En la instancia, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco , volvió a explicar los alcances de la decisión de cierre de la Fundición, remarcando que esta idea surgió tras el incidente de contaminación de abril pasado y que fue adoptada por el propio directorio, pese a que no estaba en sus planes al asumir el cargo.

«Cuando asumí como Presidente de directorio hace menos de 5 meses, no tenía entre mis prioridades cerrar Ventanas. Esto surgió porque un día, digamos, el 6 de junio, hubo un incidente de peak de emisiones de dióxido de azufre, y que generó una situación de emergencia que nos obligó inmediatamente a reaccionar, parando la planta para anticipar una mantención y salir nosotros de este tsunami que era, digamos, 500 niños o más que estaban entrando en los hospitales y en los centros de salud», dijo Pacheco ante la Comisión.

En este contexto, el directivo dijo que el cierre de Ventanas ya se había estudiado con anterioridad, y que fue el directorio, de manera autónoma el que adoptó la decisión, la que fue informada en su momento a sus trabajadores, tal como lo habían pedido ellos.

«Los trabajadores no quieren continuar con esta incertidumbre. No quieren continuar sabiendo si esto se va a hacer o no. Y de ahí que nosotros hemos invertido mucho tiempo, mucho tiempo en conversar con ellos desde antes y después de la decisión, en reuniones sucesivas entre la administración superior y los dirigentes sindicales de Ventanas», afirmó.

En su intervención, Pacheco aseguró además que el cierre de la Fundición «tiene cero impacto» para los pequeño mineros que llevan su mineral a Ventanas, asegurando que «el poder de compra seguirá en Ventanas, no va a haber ningún costo adicional, porque van a llegar con su mineral a Ventanas».

También, Pacheco señaló que en noviembre se iniciará una mantención en la Fundición de Chuquicamata, que tendrá un costo de USD 135 millones y que se extenderá por más de 130 días, pero que permitirá a dicho complejo aumentar su capacidad de fundición desde las 670 mil toneladas que procesó en 2021, hasta las 1.140.000 toneladas, aportando en esta idea de mantener la capacidad de fundición de cobre que tiene Chile.

De la misma forma, el alto directivo de Codelco dijo que este cierre también busca que la empresa deje de contaminar y que su mineral no sea mal visto a nivel internacional, con el riesgo de que se reduzcan las compras desde su principal cliente, China, debido a los requerimientos de pureza de su mineral.

«Valoro inmensamente esta discusión, creo que este es un proyecto histórico, es una política de Estado . Codelco no quiere ser una gran empresa minera de cobre que no protege el medio ambiente, necesitamos rápidamente instalarnos como una empresa que es líder en materia de minería verde y líder en materia de minería con ambiental, y esto apunta a eso en un 100%», cerró.

