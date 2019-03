Inicia nueva jornada de entrega masiva de Cepadem

Entornointeligente.com / El Gobierno de la República, a través del El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizará una nueva jornada de entrega masiva de CEPADEM, a nivel nacional, los días lunes 25 y martes 26 de marzo, en horario de atención de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. La jornada incluirá a unos 12 mil nuevos beneficiarios, además de aquellos que han ingresado algún reclamo en la página web. De igual manera, se reitera el llamado a los más de 70 mil beneficiarios no jubilados, que aún no han retirado sus certificados a nivel nacional, verificarse y apersonarse al lugar de entrega sugerido. El MEF recuerda a los beneficiarios consultar dos o tres días antes su estatus a través de la línea de atención 311 o en la dirección digital www.cepadem.mef.gob.pa, introduciendo el número de cédula o el número de Seguro Social del beneficiario directo, aunque haya fallecido. En caso de no estar disponible, por datos no validados o disputas entre parientes, deberán apersonarse a las Oficinas de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI) del MEF en su provincia y en la ciudad capital, en el PH. Republic, planta baja, Centro de Atención al Beneficiario. Para el mes de abril y mayo se tienen programadas otras jornadas de entregas masivas; sin embargo, se estima concluir con las entregas en el mes de junio, una vez la CSS entregue al MEF la información de los últimos 60 mil beneficiarios. Si los beneficiarios no asisten a retirar los CEPADEM en las entregas masivas en la capital y demás provincias, el proceso de entrega seguirá hasta que estos sean retirados en su totalidad. El Gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha puesto en las manos de 379,611 beneficiarios del Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) unos $290.7 millones de dólares desde finales de 2017 cuando se hizo efectivo el primer desembolso de esta deuda que tenía 40 años. Cifras del MEF detallan que hasta la fecha se han emitido 1.2 millones de certificados para 461 mil 354 beneficiarios, lo que hace un monto total de $324.5 millones. De este total, han sido entregados 1 millón de certificados que suman un total de $290.7 millones. De ese gran total, $240 millones han sido negociados en el Banco Nacional de Panamá (BNP). La entrega de CEPADEM sería la decimoquinta desde que el Gobierno del presidente Varela decidió pagar esta deuda de 40 años con dineros recuperados de la corrupción.LINK ORIGINAL: La estrella

