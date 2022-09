Inicia juicio contra Mario Ferreiro y otros por caso de presunta caja paralela

Entornointeligente.com /

El juicio oral y público por el caso de la presunta caja paralela en la Municipalidad de Asunción durante la gestión de Mario Ferreiro inició en la mañana de este viernes.

El ex intendente capitalino y otras seis personas afrontan la causa por coacción y coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias, por un perjuicio patrimonial que alcanzaría los G. 1.611.710.511, que presuntamente fueron percibidos de manera indebida por parte de la firma Ocho A SA.

El Tribunal de Sentencia está conformado por las juezas Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Elsa García.

La sospecha del Ministerio Público es que el ex jefe comunal consentía la tramitación irregular de pago a proveedores, a través de un grupo en Telegram denominado «Asado de fin de semana», que estaba integrado por Fernando Ferreiro, Roberto Ferreiro, Víctor Ocampos y Marcelo Mancuello.

Las conversaciones del grupo fueron filtradas, específicamente en lo relacionado con la firma en cuestión, por el pago que correspondería a la ejecución del contrato de servicio de señalización horizontal y vertical de varias calles de Asunción, en cuyo marco se habría realizado el desembolso sin haberse prestado el servicio.

También fue acusado Aureliano Servín, por tráfico de influencias, coacción y coacción grave, y por los mismos hechos, la ex diputada Rocío Casco.

Los sobrinos del ex intendente, Roberto, Fernando y Mauricio Ferreiro, fueron acusados solo por tráfico de influencias.

El comunicador Alfredo Guachiré pasó a formar parte de la querella en el caso contra el ex intendente de Asunción y los demás ex funcionarios, luego de que supuestamente Mario Ferreiro, Casco y Servín le pidieron información incriminatoria de Camilo Soares, ex presidente del Partido P-MAS, porque sabía las irregularidades.

