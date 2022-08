Inicia huelga en el puerto más importante del Reino Unido

Entornointeligente.com /

El dirigente del sindicato Unite, Bobby Morton, afirmó que «este conflicto es enteramente obra de la empresa».

Cerca de dos mil trabajadores del puerto de Felixstowe, el más importante del Reino Unido, iniciaron este domingo una huelga de ocho días para reclamar incrementos salariales ante la creciente inflación que afecta al continente europeo.

Al respecto, el dirigente del sindicato Unite, Bobby Morton, afirmó que la huelga «causará enormes trastornos y generará una gran conmoción en toda la cadena de suministro del Reino Unido, pero este conflicto es enteramente obra de la empresa».

A pesar del aumento salarial del 7 por ciento anunciado por la compañía operadora del puerto ubicado junto al mar del Norte, Hutchison Ports, los líderes del gremio estiman que la propuesta no es suficiente para superar los elevados niveles de inflación.

Shame on the Port of Felixstowe, millions in the bank. Yet a pay cut for dockers. Unite says no way! #SupporttheStrike . Support dockers defending #JobsPayConditions . On strike from today (21/08) for eight days.

✊��Share your messages of solidarity.

#dockersdemandbetter pic.twitter.com/8LYQVjbuVb

— Unite the union: join a union (@unitetheunion) August 21, 2022 En este sentido, la tasa de inflación arribó el pasado mes de julio al 10,1 por ciento interanual mientras que los pronósticos apuntan que podría superar el 13 por ciento para el próximo mes de octubre.

Por su parte, la secretaria general de Unite, Sharon Graham, precisó que la instalación portuaria de «Felixstowe es muy rentable. Las últimas cifras muestran que en 2020 obtuvo beneficios por 61 millones de libras».

The latest figures show in 2020 Felixstowe docks made £61m in profits. Its parent company is so wealthy that, in the same year, it handed out £99m to shareholders. They can well afford to give a decent pay raise & Unite will back workers until they get the pay they deserve. pic.twitter.com/hBDegISQND

— Sharon Graham (@UniteSharon) August 21, 2022 En consonancia, la dirigente añadió que la empresa matriz «es tan rica que el mismo año distribuyó 99 millones de libras esterlinas a sus accionistas. Pueden por tanto conceder a los trabajadores de Felixstowe un aumento correcto de salario».

De acuerdo con fuentes nacionales, el paro que resulta el primero en producirse desde el año 1989, se incorpora a las más recientes manifestaciones de los obreros ferroviarios, así como los transportistas de ómnibus urbanos en Londres.

LINK ORIGINAL: Telesur

