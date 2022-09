Inicia funeral de Estado en Reino Unido para despedir a la reina Isabel II

Entornointeligente.com /

Con la presencia de la familia real británica y más de 500 jefes y representantes de Estado y de Gobierno, dio inicio este lunes el funeral de Estado de la reina Isabel II de Inglaterra en la Abadía de Westminster.

Momentos antes, el féretro fue trasladado desde el cercano Palacio de Westminster (Parlamento) hasta la Abadía de Westminster, ubicada en el centro de Londres, para la ceremonia, que comenzó a las 11.00 hora local.

El funeral está a cargo del deán de Westminster, David Hoyle, quien tendrá como punto central de la ceremonia subrayar la dedicación de Isabel II, fallecida el pasado 8 de septiembre, como jefa de Estado durante siete décadas.

As for her father King George VI, grandfather King George V, great-grandfather King Edward VII and great-great-grandmother Queen Victoria, Her Majesty The Queen’s coffin was borne in a Procession to Westminster Abbey on the State Gun Carriage. pic.twitter.com/2Vl58ITLGp

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022 El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, pronunciará el sermón. Después los habitantes del Reino Unido guardarán dos minutos de silencio y se escuchará el himno nacional en la abadía.

Luego de esto, el cortejo fúnebre se desplazará hasta el Arco de Wellington y posteriormente hasta Windsor y la Capilla de San Jorge para su entierro, de acuerdo con el protocolo oficial.

