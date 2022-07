Inicia Cumbre del Mercosur con miras a la «internacionalización en bloque»

Entornointeligente.com /

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, defendió este jueves durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur la consolidación de este espacio y que se avance hacia una internacionalización en bloque y no forma individual.

Al abrir el encuentro de los socios del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebra en la ciudad paraguaya de Luque, Abdo Benítez destacó la integración como «una verdadera necesidad y no una mera declaración de principio».

«La economía mundial demanda más que nunca la consolidación de espacios como el Mercosur y otros que nos ayuden a alinear nuestros intereses en búsqueda de la prosperidad», señaló el mandatario, en la apertura de la plenaria.

El gobernante, cuyo país ejerció en el primer semestre la presidencia pro tempore del bloque, que asumirá en adelante Uruguay, mencionó como uno de los logros de esta etapa la conclusión de las negociaciones para un acuerdo comercial con Singapur.

«Este es un ejemplo, este es el camino en el que Paraguay cree debe seguirse para la internacionalización del bloque», afirmó Abdo Benítez, cuando el debate sobre avanzar en bloque o por separado hacia acuerdos comerciales ha causado fricciones.

Y ante la posibilidad de una negociación individual de los acuerdos comerciales, pidió «evaluar la afectación de cada uno de los continentes parte».

Mercosur retomó entre este miércoles y jueves las reuniones presenciales, después de más de dos años de virtualidad por la pandemia.

El miércoles tuvo lugar la LX Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común y previamente se celebró el encuentro de ministros de Economía y presidentes de los Bancos Centrales.

Mercosur, el mecanismo creado en 1991 e integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, reúne alrededor de 295 millones de habitantes.

Fernández apuesta por un Mercosur «unido»

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, apostó por un Mercosur «unido» ante los problemas derivados de la invasión rusa a Ucrania, y propuso negociar un tratado comercial conjunto con China dentro del bloque, en alusión a los intentos de Uruguay por avanzar individualmente en un acuerdo con la nación asiática.

«En este escenario tan difícil, lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí, porque todo eso es de corto aliento», aseveró el mandatario durante su intervención en la sesión plenaria de la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se celebra en Paraguay de forma presencial.

«Si existiera la oportunidad de que China tenga un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos, por qué no vemos la factibilidad juntos? Porque va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil, va a ser mucho más fuerte ese acuerdo», agregó Fernández.

Bolsonaro pide más comercio e inversiones frente a la coyuntura global

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, instó a intensificar el comercio y las inversiones frente a la actual coyuntura global.

Bolsonaro no viajó a la ciudad paraguaya de Luque, pero envió un mensaje grabado en el cual sostuvo que «el mundo vive un momento desafiante, que obliga a intensificar esfuerzos para garantizar los puestos de trabajo, el poder de compra y la calidad de vida de los ciudadanos».

Sin mencionar la guerra desatada por Rusia en Ucrania, Bolsonaro dijo que su Gobierno ha «garantizado fertilizantes» para la agricultura brasileña, «que es fundamental para la seguridad alimentaria del mundo».

Aunque tampoco lo dijo en su mensaje, la provisión de fertilizantes la negoció en febrero pasado, en el marco de una visita a Moscú en la que discutió el asunto con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien se comprometió a mantener el abastecimiento.

Bolsonaro explicó al Mercosur que su Gobierno también trabaja para «combatir internamente las causas de las presiones sobre los precios de los combustibles y la energía», contener la inflación y garantizarle empleos y «dignidad» a los brasileños.

Según el mandatario brasileño, el bloque que su país integra con Argentina, Paraguay y Uruguay tiene «un papel importante para el enfrentamiento de los actuales choques externos», pero así como el resto del mundo «precisa hoy de más comercio y más inversiones».

En su mensaje, de unos cinco minutos, Bolsonaro sostuvo que una ampliación de «los flujos de comercio y las inversiones» al interior del Mercosur y en toda América Latina y el Caribe «fortalecerá las cadenas regionales de valor» y reducirá «la vulnerabilidad externa ante las crisis internacionales».

El Gobierno boliviano destacó este jueves los proyectos que emprende para proveer fertilizantes como la urea y el abono NPK a la región, durante la reunión del Mercosur que se celebra en Paraguay.

Bolivia destaca sus proyectos para proveer fertilizantes

El ministro boliviano de Exteriores, Rogelio Mayta, se refirió al asunto al tomar la palabra en representación del país durante la sesión plenaria de la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se lleva adelante en la ciudad paraguaya de Luque.

Mayta destacó la vocación productora de alimentos que tiene el Mercosur y aseguró que su país «apostó y sigue apostando a la integración».

El canciller boliviano destacó la buena situación de la economía boliviana «a pesar de la incertidumbre económica generalizada» y recordó que el principal mercado para la producción de Bolivia es la región.

«Ante la escasez mundial de fertilizantes, Bolivia trabaja para proveer estos insumos a la región», manifestó.

Recordó que Bolivia ya cuenta con una planta de urea y amoniaco que se prevé que alcance el 85 % de su capacidad hacia diciembre de este año, con una producción de unas 600.000 toneladas de fertilizantes y un «excedente exportable del 90 %».

«A fin de completar el ciclo de producción de los principales fertilizantes para la producción agrícola, a partir de 2023 entrará en funcionamiento la planta de fertilizantes granulados NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, uno de los fertilizantes más completos», anunció.

