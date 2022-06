Inicia Cumbre de los Pueblos en Los Ángeles, EE.UU.

Entornointeligente.com /

Organizaciones sociales, sindicales y políticas iniciaron este miércoles la Cumbre de los Pueblos en Los Ángeles, Estados Unidos (EE.UU.), la cual va hasta el 10 de junio con diversos temas de debate y estudio.

Además del intercambio cultural, en la Cumbre de los Pueblos se aludirá a los impactos humanitarios que ha dejado la invasión estadounidenses en los países de América Latina y el Caribe, la lucha por la democracia, el rechazo al bloqueo contra Cuba y políticas de género.

Al mismo tiempo, los asistentes de la Cumbre también resaltará la solidaridad como valor pilar en la resistencia ante la embestida estadounidense, así como el papel de los movimientos sociales para mantener su identidad cultural, la importancia de la soberanía alimentaria y la justicia climática.

Otro de los temas claves que se abordarán en la Cumbre de los Pueblos es la importancia del respeto al Derecho Internacional (DI), puntualmente la soberanía y autodeterminación de los países, en ese ítem se aludirá a la importancia de la independencia económica de los pueblos.

La realización del evento se hace en en medio de la debilitada Cumbre organizada por el presidente de EE.UU., Joe Biden, quien de manera unilateral no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, decisión que ha sido rechaza por México, Honduras, Argentina, entre otros países.

The #PeoplesSummit22 kicks off with a panel discussion on what true democracy really means! Only exchange, not exclusion, amongst the people of this region will create real change.

�� @MidiaNINJA #peoplescollab2022 #peoples4democracy pic.twitter.com/1R5LChqB7q

— People’s Summit (@PeoplesSummit22) June 8, 2022 Recientemente, el director ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, afirmó que la IX Cumbre de las Américas mientras no se invite a todas las naciones de la región es un fracaso, «esta Cumbre fracasó antes de iniciarse», agregó.

