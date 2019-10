Inició la Gobernación del Táchira II etapa del Plan Especial de Mantenimiento

Entornointeligente.com /

Desde este lunes 21, hasta el viernes 25 de octubre, el Ejecutivo regional estará llevando a cabo la II etapa del Plan Especial de Mantenimiento, para dignificar los espacios públicos del área metropolitana de la ciudad de San Cristóbal. Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira, explicó que esta segunda etapa comprende el tramo desde la esquina del supermercado Cosmos, en la avenida 19 de Abril, a la altura de la urbanización Las Acacias, hasta la Redoma Aurinegra, y la misma contempla trabajos de alumbrado público, bacheo, desmalezamiento, limpieza de alcantarillas, demarcación vial y ornato. "A pesar de la deficiencia presupuestaria, seguimos aportando voluntades para ofrecer a la ciudadanía una ciudad limpia y más amigable, por lo cual les pedimos a quienes diariamente transitan por esta zona la mayor colaboración posible, para poder dignificar de una manera directa la situación hostil e indigna que viven los tachirenses al tener que estar más de 48 horas en una cola para poder surtir gasolina", señaló. Sostuvo la mandataria regional que las cuadrillas no solo realizarán trabajos de limpieza, mantenimiento y bacheo, entre otros, "sino que también estarán utilizando, previa autorización del Ministerio del Ambiente, unos químicos y fertilizantes para eliminar la maleza presente a lo largo de los tramos viales, para lo cual necesitamos la cooperación de la ciudadanía para poder desarrollar este trabajo en mejores condiciones". —Esta iniciativa – agregó Gómez – se estará ejecutando en las próximas semanas en la avenida Marginal de Torbes, en la avenida Universidad, en la Ferrero Tamayo, ya que son arterias viales de gran afluencia vehicular y que ameritan mantenimiento óptimo por parte de las dependencias gubernamentales. Destacó que, a pesar de las deficiencias presupuestarias y la vulneración constitucional del presupuesto público del estado Táchira, direccionado desde Miraflores, "el Gobierno regional cuenta con un equipo que tiene voluntad de seguir trabajando y un compromiso que está por encima de las perturbaciones y ese compromiso es salir a darle la cara al Táchira, estableciendo prioridades". —Para el gobierno del Táchira -aseguró la mandataria regional-, no solo la salud es una prioridad, sino también dignificar y optimizar los espacios públicos de la capital tachirense, "porque la capital del estado, a pesar de todas las vicisitudes que tenemos, debe seguir siendo la capital de la cordialidad en Venezuela, y no podemos dejar que la desidia, el abandono y la ruina, en la que el régimen ha sumido al país, se apoderen de la ciudad capital. Entre los organismos vinculados al Plan de Mantenimiento de la ciudad de San Cristóbal se encuentran: el Instituto de Vialidad del Táchira (IVT), la Corporación para el Desarrollo Integral (CORPOINTA), el Instituto del Deporte Tachirense (IDT) y Protección Civil. Crisis de gasolina mantiene paralizado al Táchira Por otra parte, Laidy Gómez manifestó una vez más su preocupación por la crisis en el suministro de combustible, lo que podría generar la paralización total de las actividades en el estado. "Hace unos días anunciábamos que las actividades gubernamentales, comerciales, domésticas, económicas y educativas, en el estado Táchira, se encontraban paralizadas en más de un 70 por ciento, pero hoy ese porcentaje se ha incrementado, pues ya no es solo la gestión gubernamental la que no puede realizar su trabajo por la falta de gasoil y gasolina, sino que todos los sectores productivos están siendo afectados", afirmó —Vemos -continuó Gómez- cómo muchas personas tienen que dejar de cumplir con sus compromisos laborales para pasar días enteros en una cola infrahumana para que les vendan apenas 40 litros de gasolina, "así jamás un país puede progresar". "La situación cada día se hace más hostil, cada día se degrada más la condición humana de los tachirenses por la falta de combustible, además de la decadencia y precariedad de los servicios públicos, como la escasez de gas, los constantes cortes eléctricos, fallas en el servicio de internet, y pare de contar", aseveró la primera mandataria regional.

