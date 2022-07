Inhabilitan Parque Viva para actividades masivas

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos inhabilitaron por tiempo indefinido el Parque Viva en Guácima, Alajuela. La decisión que tomaron las instituciones encargadas de las concentraciones masivas obedece a la falta de accesos y salidas de emergencia. Algunos vecinos se han quejado en reiteradas ocasiones sobre el caos que se forma cada vez que se realiza una actividad masiva en dicho recinto. Prácticamente no pueden salir de sus viviendas porque muchos visitantes estacionan sus vehículos frente a sus cocheras. Las autoridades reaccionaron y para salvaguardar la salud y la seguridad de la población decidieron de manera precautoria tomar esa decisión. Para revertir la situación, la administración del Parque Viva deberá presentar un plan remedial a los problemas ocasionados a los lugareños. DIARIO EXTRA supo que este viernes los encargados del Parque Viva fueron notificados y estudian dicha medida, por lo que las autoridades esperan su reacción. Evidentemente es una situación compleja, en la que ni siquiera un camión de bomberos ni una ambulancia pueden ingresar ante una emergencia como incendio, terremoto, accidente de tránsito o acto de violencia. Héctor Chaves, director de Bomberos, confirmó la gravedad de la situación cuando se llevan a cabo eventos masivos. «Esa calle se ve completamente obstaculizada porque las unidades no pueden pasar a otras comunidades o si hay alguna emergencia en el evento tampoco hay facilidades para ingresar. La calle es muy angosta y muchas veces la utilizan de parqueo a uno de los lados. El ancho disponible no permite que pase una unidad de bomberos. Es un problema reiterativo durante muchos años, ha habido muchas denuncias y que solo sea una calle para entrar y salir es un obstáculo para esas zonas», manifestó. Agregó que durante un concierto las máquinas no podrían ni siquiera llegar a la emergencia. Por el momento no se podrá realizar ningún evento masivo, por eso los encargados del Parque Viva deberán enviar a las autoridades información sobre las actividades que llevarán a cabo y la capacidad para determinar si se consideran masivas.

Sábado 09 Julio, 2022

