Ingresos de Latam se acercan a los de un año normal, pero costos por combustible golpean última línea

Latam Airlines está a punto de alcanzar los niveles de ingresos que tenía previo a pandemia. De acuerdo a sus resultados trimestrales, entre abril y junio, la aerolínea recaudó US$ 2.226 millones, un 6,1% por debajo del segundo trimestre de 2019, cuando registró US$ 2.370 millones. Este aumento se acentúa si se compara con el mismo período de 2021, cuando aún existían restricciones en la región. En ese entonces, la empresa obtuvo ingresos por US$ 888 millones.

Las ventas de Latam fueron impulsadas por un aumento de su capacidad en los últimos meses, sobre todo con la reanudación de rutas internacionales en Perú y Brasil, lo que se traduce en una reactivación del 80% de sus operaciones.

Aun así, la compañía anotó pérdidas por US$ 523 millones durante el segundo trimestre de 2022, lo que se compara con US$ 765 millones de pérdidas en el periodo pasado.

La cifra negativa se debe a factores como la devaluación de las monedas locales, el incremento de los costos por reactivación y al aumento del precio por combustible, que representa el 40% de los gastos de la aerolínea.

Entre abril y junio, la compañía de bandera chilena anotó costos por US$ 2.412 millones, el doble que el año pasado, cuando operaba a media máquina. En el caso de la depreciación de las divisas, el sol peruano tuvo una caída más suave que sus pares, lo que podría ser un incentivo para incrementar las rutas desde Lima.

Peso del combustible

En 2022 el alza del valor del diésel impactó a la industria aérea, la cual está fuertemente expuesta a este factor.

Según el último resultado financiero, en el segundo trimestre Latam Airlines gastó en combustible US$ 948,9 millones, es decir, un 31,5% más que ese mismo período en 2019, cuando desembolsó US$ 721,4 millones.

Mensualmente Latam Airlines tiene un consumo de dos millones y medio de barriles de combustible, que se reparten entre los mercados de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Esto significa que cada vez que sube US$ 10 el precio del petróleo, la aerolínea debería gastar unos US$ 20 millones extra. Sin embargo, la empresa cuenta con una serie de instrumentos para amortiguar las fuertes variaciones en el precio, lo cual aminora los impactos.

En el corto plazo, la subida del precio del combustible no impactará los tickets aéreos porque en su mayoría están vendidos, pero en 2023 esta alza se podría traspasar al usuario, lo que dependerá de la estrategia comercial.

Durante el tercer trimestre, se espera que Latam avance en su salida del Capítulo 11 con un aumento de capital, que implicará la entrada de nuevos accionistas.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

