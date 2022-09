Ingreso gratuito a museos de siete regiones coincide con el día de las elecciones

Entornointeligente.com /

El programa Museos Abiertos brinda acceso libre a los museos , sitios arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado, gracias a la L ey 30599, promulgada en el año 2017. Ingresando al siguiente enlace: https://bit.ly/3zYj3TK, todos los visitantes podrán ver la lista completa de los centros culturales y zonas arqueológicas a su disposición. En esta oportunidad, el público en general podrá acceder a una variada programación que ofrece ferias artesanales ; exposiciones de arte, historia y cultura ; conversatorios , cursos y talleres de arte . También presentaciones escénicas, performances musicales y de danza , visitas guiadas, entre otras actividades. Participarán los museos de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima y Piura, quienes abrirán sus puertas para recibir a peruanos/as y residentes en el país. Elecciones municipales y regionales 2022 El Ministerio de Cultura informa que, al coincidir el día de las Elecciones Municipales y Regionales 2022 con el programa Museos Abiertos, algunos museos atenderán en horario reducido. Este es el caso del Museo Nacional del Perú –MUNA- (10:00 a 1:00 p.m.), Museo Pachacamac (09:00 a 12:00 p.m.), Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (10:30 a 4:30 p.m.); Museo de sitio Huallamarca (1:00 a 5:00 p.m.) y Museo de sitio de Chan Chan (09:00 a 2:00 p.m.). Asimismo, se hace de conocimiento que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y el Museo Pucllana no atenderán en esta ocasión. Visita virtual Además, ingresando a: https://visitavirtual.cultura.pe/ la ciudadanía podrá visitar virtualmente y hacer recorridos virtuales en 360°, de las más de 30 opciones que presenta la plataforma digital, que el Ministerio pone a su disposición. Protocolos Todas las actividades se realizan con los protocolos sanitarios vigentes. Los visitantes deberán presentar obligatoriamente su carné de vacunación con las 3 dosis para mayores de 18 años y usar correctamente una mascarilla KN95 o doble mascarilla, durante toda su permanencia en los establecimientos culturales. Mayor información Para conocer más sobre las actividades de los museos del Ministerio de Cultura, visita: • Página web sobre museos del Ministerio de Cultura: https://museos.cultura.pe/. • Plataforma de comunicación de la Dirección General de Museos: https://linktr.ee/museosenlinea Lea también : Museo Santuarios Andinos: recrean taller del pintor arequipeño Teodoro Núñez Ureta Programa museos abiertos Cajamarca Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén Jr. Belén 571, Cajamarca. De 9:00 a 1:00 p. m. y de 2:30 a 6:00 p. m. | Expo Venta de Productos Artesanales en el Conjunto Monumental Belén Cusco Museo Histórico Regional de Cusco Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco https://www.facebook.com/MuseoHistoricoRegional https://web.facebook.com/ministerioculturacusco De 08:00 a 5:00 p. m. | Exposición temporal «Tres vientos y una flor» 09:00 a. m. | Gliptodonte recortable: Publicación relacionada a un bien del museo Museo de Sitio de Chinchero Plaza principal del Pueblo de Chinchero (Chinchero, Urubamba, Cusco) https://www.facebook.com/ministerioculturacusco 11:00 a. m. | Publicación virtual: Mandala en plato ceremonial, como parte de los bienes del museo Ica Museo Regional de Ica «Adolfo Bermúdez Jenkins» Av. Ayabaca cuadra 8 S/N, Ica https://web.facebook.com/profile.php?id=100064720177821 10:00 a 5:00 p. m. | ¡Llévate tus recortables de vestimentas prehispánicas a casa! 09:30 a. m. | Exposición virtual «Pieza del mes»: video donde se mostrará una pieza poco conocida de la colección del Museo Regional de Ica. Museo de Sitio «Julio C. Tello» de Paracas Carretera a Pisco Km. 27, Puerto San Martín, Reserva Nacional de Paracas, Ica. 09:00 a 5:00 p. m. | Ven a nuestra visita guiada en Museos Abiertos Junín Museo Regional de Arqueología de Junín Jr. Grau 195, distrito Chupaca, provincia Chupaca – Junín 09:00 a 11:30 m. | Exposición temporal presencial «Enfermedades del antiguo Perú: aprendiendo de nuestro pasado» Lambayeque Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán https://www.facebook.com/MUSEOHUACARAJADASIPANOFICIAL 3:00 p. m. | Charla virtual «Aprendamos sobre el idioma Muchick»: a cargo de David Monteza Canario Museo Tumbas Reales de Sipán Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, Lambayeque 11:00 a.m. | Espectáculo artístico y cultural: Presentación de grupos artísticos locales Piura Museo de Sitio de Narihualá Calle Olmos S/N, Centro Poblado de Narihualá, distrito de Catacaos, Provincia Piura 11:30 a. m. | Concierto de Música Criolla: Música Nuestra y Evocación Piurana, a cargo del Centro Musical «Miguel Correa Suárez»-Piura / Repertorio: Música Nacional (coorganizado con ICPNA Región Grau y Municipalidad Centro Poblado De Narihualá). Lima Museo Postal y Filatélico del Perú https://www.facebook.com/museopostalfilatelico 09:00 a 1:00 p. m. / 2:00 p.m. a 5:00 p. m. | Exposición presencial «Salón Primavera» en el Convento Santo Domingo: ¿Quieres conocer la diversidad del acervo filatélico? (Coorganizado con el Círculo amigos de la Filatelia) Casa de la Gastronomía Peruana https://www.facebook.com/casadelagastronomia 11:00 a. m. | Video taller virtual «Frejol colado, sabores con historia»: Celebrando el mes de aniversario de Chincha Museo de Sitio «Arturo Jiménez Borja» – Puruchuco Avenida Prolongación Javier Prado Este, cuadra 85, Ate, Lima. https://www.facebook.com/museopuruchuco https://www.instagram.com/museopuruchuco/ 09:00 a 4:00 p. m. | Conoce nuestras salas de exposición y su impresionante Palacio prehispánico de las culturas Ishma e Inca. Museo Nacional de la Cultura Peruana Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima https://www.facebook.com/mndcp https://www.instagram.com/museonacionalculturaperuana/ De 11:00 a.m. | Taller virtual de platería, a cargo de Zoila Peña Museo Nacional del Perú (MUNA) Antigua carretera Panamericana Sur Km 31.5, Lurín, Lima. https://www.facebook.com/MUNAdelperu https://www.instagram.com/munadelperu/ 10:00 a. m. | Sesión de juegos en el MUNA: Ven y recorre la exposición «Juguetes tradicionales del Perú» y juega con el equipo MUNA 10:00 a 1:00 p. m. | Exposiciones temporales: – Aceite de Piedra, la Energía del Tiempo (Petroperú) – Cerámica Awajún: Patrimonio Cultural de la Humanidad – El Mundo de la Experimentación. Colección Científica del Museo José Castro Mendívil (Concytec) – Huauque, Símbolos de Poder en el Antiguo Perú (Petroperú) – Juguetes Tradicionales en el Perú – Redescubriendo el Qhapaq Ñan. Exploraciones e Investigaciones Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú – Museo de Pueblo Libre Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre – Lima 10:30 a 4:30 p. m. | Exhibición «La Independencia. Procesos e ideas» en la Quinta de los Libertadores – Sala Independencia. Más en Andina: Comunidades nativas de seis regiones conservan más de 155,000 hectáreas de bosques ?? https://t.co/9x8lipGBjZ pic.twitter.com/NVx0FMTBVA

