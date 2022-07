Ingo deja perpleja a Mara en ‘First Dates’: «Me gustan las chicas celosas. Me pone, incluso»

Entornointeligente.com /

L a semana acabó en ‘First Dates’ , el restaurante del amor por excelencia en la televisión de nuestro país, con una serie de citas de lo más llamativas. En este último día de cenas en el programa de Cuatro, Carlos Sobera dio paso a dos jóvenes, Ingo y Mara , que llegaban ilusionados y, tal vez, con demasiada sinceridad.

«Pensará que soy rarito» Nada más coincidir ante las cámaras de ‘First Dates’, Ingo y Mara confesaron que, a priori, todo iba bien . El joven no tuvo reparos en admitir delante de Mara que su cita era su prototipo. Unas palabras que parecían agradar a todos, aunque el asunto no tardó en torcerse .

En cuanto comenzaron a preguntarse por las preferencias de uno y otro en una pareja, así como los gustos, Ingo vio que había tomado el camino equivocado. Mara cuestionó al joven qué buscaba en una chica y la respuesta de él parecía normal: «Estar a gusto con ella, que sea divertida y leal, leal… porque a mí me fueron infiel, yo soy súper leal «.

Demasiada sinceridad de Ingo Cuando Mara se sinceró ante Ingo y le reveló que le habían educado para no ser «tóxica» ni «celosa» , Ingo fue un pasó más allá. «A mí no me importa que seas celosa, me gusta incluso… y como que me pone» , expresó el joven. Su cita, como era de esperar, no se lo podía creer. No obstante, la afirmación de Ingo iba en serio.

«Mara pensará que soy rarito o que me falta un tornillo «, dijo Ingo ante las cámaras de Cuatro. Tanta sinceridad, eso sí, le costó cara: » No te soportaría, no estaría con una persona que le gusten las chicas celosas porque yo estoy intentando cambiar eso para que alguien venga y me diga que le gustan las chicas celosas».

Mara sentenció las expectativas que Ingo había puesto en un segundo encuentro con ella. La chica, sin dudarlo, admitió que las palabras de su cita no le habían gustado «nada» , por lo que la cena acabó como empezó: cada uno por su lado.

LINK ORIGINAL: Marca

