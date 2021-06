Inglaterra y Estados Unidos resuelven disputa por subsidios a Boeing

Entornointeligente.com / El Reino Unido llegó a un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a 17 años de disputa comercial sobre las subvenciones a los fabricantes de aviones Airbus y Boeing.

El acuerdo entre británicos y estadounidenses prevé una suspensión durante cinco años de los aranceles punitivos, que en el Reino Unido afectaban al whisky escocés entre otros productos, informó el ministerio de Comercio Internacional en un comunicado.

Londres resolvió este conflicto comercial, que duraba ya 17 años, tras una reunión entre la ministra británica de Comercio Internacional, Lizz Truss, y la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.

Londres y Washington ya habían firmado una tregua a principios de este año, dándose un tiempo para elaborar un acuerdo a más largo plazo.

Los aranceles estadounidenses, aplicados en octubre de 2019, habían perjudicado especialmente a la industria del whisky escocés, que calcula que ha perdido cientos de millones de libras en ventas.

El Reino Unido esperaba que la resolución de la disputa pudiera facilitar las conversaciones sobre un acuerdo comercial posbrexit con Estados Unidos, que han registrado pocos avances hasta ahora. Tras la salida británica del mercado único europeo, efectiva desde el pasado 1 de enero, el Reino Unido había estado negociando en solitario una solución sobre el conflicto comercial con Estados Unidos, de forma paralela a la UE.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com