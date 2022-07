Inglaterra seguirá protegiendo al oro venezolano

Entornointeligente.com /

CARACAS – La Justicia británica falló a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Juan Guaidó, para el caso del oro venezolano depositado en las bóvedas de los bancos ingleses. La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres, no autorizó al equipo opositor a tener acceso a las reservas, a pesar que si considera válida a la junta nombrada.

Sin embargo, el dictamen del Tribunal de Comercio de Inglaterra de este viernes, se niegan reconocer en el Reino Unido las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del gobierno de Maduro, que considera nula las designaciones de Guaidó en el directorio del Banco Central de Venezuela y como fiscal general Especial.

Vale recordar que Guaidó es reconocido por el Gobierno británico como el único presidente legítimo e interino de Venezuela. Por su parte el líder opositor afirmó a través de sus redes sociales, que la decisión es un avance en la protección de las reservas internacionales de la nación y su preservación para los venezolanos.

Tras agradecer a la justicia inglesa, lamentó que esa honestidad no exista en los tribunales de Venezuela y destacó la importancia de vivir en democracia y respetar el Estado de Derecho, como lo ha hecho la nación británica.

Asimismo, el diputado Freddy Guevara, aplaudió la decisión de saber que el oro seguirá protegido gracias a la AN, al gobierno interino, al Procurador, al equipo internacional y al BCV ad Hoc y agradeció el esfuerzo alcanzado, en particular por el ex procurador Hernández y la ex embajadora Neuman.

Redacción Caracas

