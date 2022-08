Inglaterra. 'Lobos' de Lage enfrentam Tottenham

Entornointeligente.com /

A notícia da ida de Matheus Nunes para o Wolverhampton caiu que nem uma bomba, e os elementos do clube treinado pelo português Bruno Lage – disse a estação televisiva britânica Sky Sports – estarão a contar já com o internacional luso-brasileiro para o confronto com o Tottenham, marcado para amanhã.

O clube da Premier League concordou em pagar ao Sporting 38 milhões de libras (cerca de 45 milhões de euros) iniciais pelo jogador de 23 anos, com mais 4,2 milhões de libras (cerca de 5 milhões de euros) em possíveis complementos por um contrato de cinco anos.

«Estou muito animado. Para mim, já poderia jogar amanhã, mas não posso porque o jogo é sábado, mas estou ansioso», disse Nunes à chegada ao Reino Unido.

O Wolverhampton, equipa onde jogam vários internacionais portugueses, entre eles José Sá, João Moutinho, Daniel Podence, Pedro Neto e Gonçalo Guedes, vai enfrentar, este sábado, o Tottenham de Antonio Conte. A vida não tem sido nada fácil para os ‘lobos’ neste início de temporada em Inglaterra, com uma derrota frente ao Leeds na primeira jornada, e um empate a zeros na segunda, frente ao Fulham.

O Tottenham, por sua vez, vem de um frustrante empate a duas bolas frente ao Chelsea, que acabou em polémica, após Conte e Thomas Tuchel, treinador dos blues, terem protagonizado um momento de alta tensão já depois do fim do jogo, resultando na expulsão de ambos.

No mesmo dia, destaca-se ainda a visita do Arsenal a Bournemouth, depois de duas vitórias consecutivas no arranque da temporada. O emblema de Cédric Soares e Fábio Vieira bateu o Leicester City por 4-2 na última jornada, e enfrenta agora o Bournemouth com o intuito de continuar a série de vitórias na Premier League.

Mas o jogo mais aguardado acontece na segunda-feira, quando o Manchester United, que soma duas derrotas, receber o Liverpool que conta com dois empates. Será o regresso de Ronaldo aos grandes jogos ou contribuirá ainda mais para o divórcio do jogador com o clube?

Sevilha na retranca Em Espanha, o Sevilha de Julen Lopetegui enfrenta, hoje, o Real Valladolid, naquele que deverá ser o jogo da ‘redenção’ para os sevilhanos, após um início de temporada francamente frustrante. O emblema de Sevilha perdeu, por 2-1, frente ao Osasuna, depois de ter findado a temporada anterior num imponente quarto lugar.

Duelo em França Há ainda um interessante duelo, neste fim de semana, na liga francesa. O PSG de Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Renato Sanches vai enfrentar o Lille de Paulo Fonseca – antiga equipa de Sanches – no domingo, no estádio Pierre-Mauroy.

É certo que o Lille venceu o campeonato em 2020-21, contra tudo e contra todos, mas a vida na temporada anterior não correu tão bem, acabando o campeonato por ir parar às mãos do PSG. Para já, o Lille conta um empate e uma vitória nesta temporada, ao passo que os parisienses só conheceram o sabor da vitória.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com