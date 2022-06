Inger Devera se desahoga «Sueño con el día que eso no me importe» (+Video)

Entornointeligente.com /

La ex esposa de Nacho se mostró sincera ante sus seguidores con un tema muy significativo para ella

Inger hizo uso de sus redes sociales para hablar un poco sobre su físico y el poco interés que le tiene a su apariencia, asegurando que prefiere invertir la mayor parte de su tiempo estudiando o haciendo otras actividades en vez de tomar horas para ir a la peluquería. Inger acondejó que existen cosas más importante que esto, sin embargo, respeta la opinión de cada quién.

La venezolana se considera una mujer bastante sencilla en este aspecto, pues le resta importancia a lucir sus defectos físicos. De hecho, en el vídeo se pueden ver claramente las ojeras que tiene.

«Nos han hecho creer que nuestro valor como mujeres está asociado a cuanto pesamos o cómo nos vemos y lo entiendo, a mí me cuesta no darle importancia a ese tema externo, pero ojalá un día ya no nos importe» expresó Inger.

Todo esto lo dijo luego de que recibiera comentarios sobre la recuperación luego de uno de sus embarazos, más precisamente el de Matías, pues varias personas le preguntaron cosas como la recuperación de su peso o marcas.

«No es que diga que le demos cero importancia al asunto pero creo que es demasiado el énfasis que ponemos en eso… Hubo un momento después de la barriga de Matías que yo estuve muy flaca, súper, lo veo ahorita pero no me había dado cuenta en el momento. Estaba así porque me mandaron una dieta de eliminación estricta porque Matías tenía una alergia, aparentemente era por algo que yo comía» explicó.

A pesar de todo esto, resaltó que con su opinión no quiere decir que las personas no deben darle ninguna importancia a su apariencia física, pues es importante lucir como les agrade sin importar las opiniones de los demás y realizar actividades físicas no sólo para mantenerse en forma, sino por cuidar la salud.

