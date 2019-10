Pedro Carvajalino: se va el autor intelectual de la bazofia ortográfica e ideológica de la “konducta” en VTV

Entornointeligente.com /

La palabra bazofia no era utilizada entre los articulistas de Aporrea y era prácticamente considerada un arcaísmo en el plano de la lengua escrita y hablada de Venezuela hasta que en un artículo nuestro publicado en este portal el 4-5-2013 criticando el programucho de “La Hojilla” unos días antes de su famoso audio, donde aún esperamos las pruebas de que habría sido el Mossad el responsable de sus graves acusaciones en contra de Diosdado Cabello y Cilia Flores ¹, que tal palabra fue escrita en el primer párrafo de ese ensayo para responderle al “moderador” de semejante vacuidad “comunicativa” por sus constantes ataques, que por lo general, hacia al inicio de cada una de sus presentaciones en forma vulgar con el sinónimo de la referida construcción sustantiva para atacar a cualquiera que pudiera disentir contra el madurismo.

Desde ese entonces, la palabra bazofia se convirtió – aunque algunos lo nieguen- en parte del habla política venezolana, y en la actualidad es común utilizarla sobre todo en el uso escrito a través de redes, y por muchos quienes expresan sus ideas por diferentes medios. De igual manera, hubo un artículo nuestro, también en esta misma página donde criticamos con suficientes argumentos la aberración de escribir: ” konducta” por conducta ², – sobre lo que algunos(as) llamaron “rebeldía ortográfica para justificar esa bazofia de confusión educativa – porque esto generaba una terrible distorsión en el aprendizaje de la lectura y la escritura de los niños y niñas.

Fueron tan contundentes nuestras apreciaciones en ese artículo, que desde ese entonces tal “programa” comenzó a presentarse en el generador de caracteres del canal oficial con las iniciales “ZK”, es decir, no quedó más remedio que asumir que tanto en el plano educativo como pedagógico no existía forma de rebatirnos, porque si al final cualquiera consideraba que podía escribir de tal o cual manera, las palabras con las letras – morfología – que les diera la gana, pues, al final era echar por la borda las normas ortográficas, algo que por cierto, aún ronda en la cabeza de algunos como Aristóbulo Istúriz y el propio Nicolás Maduro quienes desde hace mucho tiempo han redactado, y aunque usted no lo crea, – y de eso escribiré con detalle en otra oportunidad – una especie de documento de “libertad ortográfica” aduciendo que esas “normas” serían parte de una “dictadura universal de la escritura española” para generar un dominio ideológico en ese idioma con palabras “capitalistas”.

Aún recuerdo que también en 2013 escribimos un artículo para varios medios sobre la bazofia ortográfica que algunos(as) aplicaban en ese entonces con el uso indiscriminado de la “k” ³, y lo hicimos con toda la intención de una propaganda que tenía empresas Polar – a quien enviamos en ese entonces el ensayo de manera privada – al escribir las palabras “mantekado” y “chokolate” que eran vistas por millones de niños a través de los canales de televisión en Venezuela, y quienes una semana después ordenaron la suspensión de esa publicidad, hecho que fue agradecido públicamente por nosotros como forma de elevar el nivel de habla escrita. U otro artículo con características similares en 2014 ⁴ ¡Claro! Esos que seguirán justificando escribir “konducta”, supongo no tendrán problemas en que mañana los “docentes especiales” de “chamba juvenil” les digan a sus estudiantes que podrán escribir “komandante” o “Benesuela”, o decir equivocadamente que el nombre “no tiene ortografía”, cuando en efecto si la tiene y entonces, se podría escribir “Shabes” por Chávez o “Nikolaz” por Nicolás ¡Total! Para ellos mismos eso sería una rebeldía ortográfica para encontrar la libertad de esa escritura que anhelan. Tal vez, esa sea la causa que tanto la “k” como el símbolo de la arroba (@) sean empleados de una manera prostituida, incluso desde cuentas de Twitter de instituciones maduristas y hasta del propio “ministerio de educación” – ¿O será de “edukasión”? – como rebeldía ante la “dictadura del idioma español”

Pedro Carvajalino – ¿o Karvajalino? – desde sus redes nos anuncia su salida de Venezuela ⁵. Por lo pronto, esa salida se hace con más pena que gloria, al punto que ni siquiera justificó su propia “konducta” entre sus amigos de la zurda como “cabeza e ‘mango” quien vociferaba que lo iban a “sembrar”. Es posible que finalmente Carvajalino vio que su “socio de konducta” dejó hacer ver de manera pública su conducta de “derecha” con senda camioneta de marca imperial. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea

***

