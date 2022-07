Informe: Solo el 15% del mundo recibe o comparte información libremente

Entornointeligente.com /

Artículo 19, una organización internacional de derechos humanos con sede en Reino Unido, dice que según su último estudio sobre los derechos de libertad de expresión en todo el mundo, solo el 15% de la población mundial vive donde las personas pueden recibir o compartir información libremente.

En su Informe de Expresión Global 2022 señala que en naciones autoritarias como China, Myanmar y Rusia, y en democracias como Brasil e India, el 80% de la población mundial vive con menos libertad de expresión que una década atrás.

Los hallazgos también señalan que los regímenes autoritarios y los gobernantes continúan reforzando el control sobre lo que sus poblaciones ven, escuchan y dicen.

Si bien menciona al presidente brasileño Jair Bolsonaro, al primer ministro indio Narendra Modi y al presidente ruso Vladimir Putin, el informe destaca al gobierno de China por «ejercer la máxima autoridad sobre las identidades, la información y las opiniones» de cientos de millones de personas.

El informe anual examina la libertad de expresión en 161 países utilizando 25 indicadores para medir qué tan libre es cada persona para expresarse, comunicarse y participar en la sociedad, sin temor al acoso, las repercusiones legales o la violencia. Crea una puntuación de cero a 100 para cada país.

Este año, el informe clasifica a Dinamarca y Suiza como los primeros del mundo, cada uno con puntajes de 96. Noruega y Suecia tienen puntajes de 94 cada uno, y Estonia y Finlandia obtuvieron ambos 93. El estudio dice que las 10 naciones más abiertas son europeas, reseña La VOA

El informe dice que durante las últimas dos décadas, ha habido cambios a la baja más dramáticos en la libertad de expresión en todo el mundo que en cualquier otro momento.

El artículo 19 clasifica a Corea del Norte como la nación más opresiva del mundo con una puntuación de cero. Eritrea, Siria y Turkmenistán obtuvieron puntajes de uno, y Bielorrusia, China y Cuba tuvieron puntajes de dos. VOA / YS (Foto: VOA)

