Informe de que FBI buscó documentos nucleares aviva confrontación con Trump

12 Ago, 2022 | Atlanta. Un informe de que agentes del FBI buscaron documentos clasificados relacionados con armas nucleares en el complejo turístico de Donald Trump, en Florida, podría explicar la urgencia de la operación sin precedentes en la residencia de un expresidente y lleva su enfrentamiento con el Departamento de Justicia a un nuevo y grave nivel.

El relato de The Washington Post también podría socavar a los legisladores republicanos, que no esperaron a conocer los detalles del caso antes de criticar un allanamiento que, según ellos, es más propio de un Estado tirano. El último acontecimiento también eleva aún más las apuestas de una batalla legal que va en aumento después de que el secretario de Justicia, Merrick Garland, elevara la apuesta del ex comandante en jefe y, en un movimiento inusual, pidiera a un tribunal que desclasificara la orden de allanamiento y el inventario de los bienes tomados de la casa de Trump.

Los detalles del informe del diario se produjeron en otro día extraordinario que reeditó el caos y las recriminaciones de la presidencia de Trump, y esculpió nuevas y enconadas divisiones políticas antes de la probable candidatura del expresidente a la Casa Blanca.

The Washington Post citó a personas familiarizadas con la investigación diciendo que los agentes federales estaban buscando documentos clasificados relacionados con armas nucleares, entre otros artículos, en el resort de Trump.

Las personas no describieron los documentos en detalle ni si estaban relacionados con armas nucleares pertenecientes a Estados Unidos o a otra nación. CNN no ha confirmado de forma independiente el informe.

Pero si resulta que Trump se llevó ese material de la Casa Blanca, se plantearía la cuestión de por qué un expresidente necesitaría secretos tan bien guardados después de dejar el cargo. La posibilidad de que ese material se guarde en una instalación no segura, donde entran y salen invitados y donde sería potencialmente vulnerable a la penetración de un servicio de inteligencia extranjero, alarmaría a los funcionarios del Gobierno.

En la escalada de la batalla legal sobre el registro, Trump tiene hasta las 3 p.m., hora de Miami, del viernes para señalar oficialmente si impugnará la medida de Garland.

En un comunicado en su red social, Truth Social, a última hora del jueves, el expresidente dijo que no se opondría a la publicación de los documentos relacionados con la «redada e irrupción antiestadounidense, injustificada e innecesaria» en su residencia. No dijo exactamente qué documentos estaría dispuesto a ver publicados. Y el registro del FBI no fue una redada; fue legalmente autorizado por una orden judicial aprobada por un juez que tendría que haber encontrado causa probable de que se había cometido un delito.

Las órdenes de allanamiento generalmente se mantienen bajo sello para proteger la reputación de la persona a la que se aplican. Pero el propio Trump dio a conocer la noticia del registro, rompiendo así sus propias expectativas de privacidad, con el fin de orquestar una tormenta política para desacreditar la investigación. Y si Trump luchara por mantener el documento sellado, parecería aún más que tiene algo que ocultar.

«Este es un movimiento profesional», dijo Phil Mudd, un exfuncionario del FBI y la CIA, sobre las acciones de Garland en «The Situation Room with Wolf Blitzer».

«Esto no es el movimiento de un peón. Esto es un movimiento de algo entre una torre y una reina».

Si Trump decidiera impugnar el desvelamiento de la orden, un paso que podría neutralizar las afirmaciones del Partido Republicano de que el expresidente es un objetivo de victimización política, sus abogados tendrían que explicar por qué en el tribunal. El juez del caso, que ha recibido amenazas de muerte e insultos en las redes sociales por parte de los partidarios de Trump, aún podría decidir apoyar la moción del Departamento de Justicia, incluso si el expresidente quiere mantener la información en secreto.

«Así se ve cuando el Estado de derecho lucha contra las mentiras de Trump», dijo Nick Akerman, ex fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a Erin Burnett, de CNN.

«Creo que es extremadamente improbable que Donald Trump vaya a prevalecer aquí».

La jugada de Garland es un claro intento de hacer retroceder la furia de los funcionarios republicanos por la orden de allanamiento sin precedentes en la casa del expresidente. Legisladores, expertos en medios de comunicación y partidarios de Trump han desatado afirmaciones desquiciadas de que Estados Unidos no es ahora más que un Estado policial, con una policía secreta similar a la Gestapo, y que ha descendido a la tiranía.

Al decidir presentarse ante las cámaras del Departamento de Justicia, Garland no se limitó a llamar la atención de Trump y a ceder a la presión de los líderes republicanos que han exigido conocer la justificación del registro. Trató de proteger a su Departamento y al proceso judicial al insistir en que cada paso de la investigación se dio con deliberación. Su breve comparecencia, en la que no aceptó preguntas, estaba guionizada para rebatir críticas concretas y las teorías conspirativas fuera de control de la derecha.

«La fiel adhesión al Estado de derecho es el principio básico del Departamento de Justicia y de nuestra democracia», dijo Garland.

«Defender el Estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme, sin temor ni favoritismo», dijo, dando a entender que ni siquiera los expresidentes están protegidos si hay sospechas de que han cometido un delito. Garland también salió en defensa de las bases del FBI y del Departamento de Justicia, calificándolas de «servidores públicos dedicados y patrióticos», mientras los lacayos de Trump retratan a la oficina como un brazo politizado de las artimañas demócratas.

Las declaraciones del secretario de Justicia, un momento dramático de Washington, fueron una señal de la extraordinaria sensibilidad y la importancia de la investigación sobre el expresidente. Por lo general, el FBI dice poco sobre las investigaciones en curso, a menos que se presenten cargos contra alguien, un paso que, de producirse, parece estar lejos en este caso.

Una orden de allanamiento sin sellar no establecerá de forma exhaustiva si la medida del Departamento contra Trump estaba justificada o era una extralimitación. Pero la iniciativa de Garland sugiere una firme confianza en cualquier caso que la oficina esté construyendo contra Trump. También muestra que el Departamento, desde la cúpula, respalda la decisión de seguir adelante con un registro, a sabiendas de que desencadenaría una reacción de Trump extraordinaria y violenta.

La idea de que todo el asunto es solo un complot políticamente motivado urdido por amateurs legales, la defensa esencial de Trump en contra del proceso, es mucho más difícil de creer después de las declaraciones de Garland.

Los abogados de Trump aún no han respondido a la moción del Departamento de Justicia.

El expresidente parece tener tres opciones. Podría dar a conocer la orden de allanamiento y el inventario de los objetos que el FBI retiró de su residencia; podría acceder a la petición del Departamento de que sea abierto por el tribunal; o podría oponerse a que la orden se haga pública.

LINK ORIGINAL: El Sol de Margarita

