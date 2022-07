Informe de EEUU sobre trata demuestra fragilidad institucional en Bolivia, según la oposición

Entornointeligente.com /

Diputados de las bancadas opositoras en la Asamblea Legislativa Plurinacional sostuvieron este viernes que el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), que señala que el Gobierno no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, reveló la fragilidad de las instituciones bolivianas y lo propensas que son para ser corruptibles.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes afirmó que el país tiene los estándares mínimos en la lucha contra el flagelo de la trata de personas porque vive una crisis institucional constante y porque es permeable a la corrupción.

«(El informe) es una muestra clara de que, a nivel internacional, nuestra fragilidad es tal que simplemente no servimos para coadyuvar a la lucha internacional contra un flagelo tan grande como es la trata y tráfico (de personas)», sostuvo Reyes a la ANF y agregó que «las instituciones son permeables a la corrupción y, en este caso, pueden incluso ser serviles al crimen organizado».

El parlamentario de CC advirtió que si el país continúa por ese sendero podría convertirse en un espacio de encubrimiento de ese ilícito internacional y para frenarlo se necesita solidificar las instituciones con recursos económicos, por ejemplo, a la Policía Nacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló en su «Informe sobre Trata y Tráfico de Personas, julio 2022» que el gobierno de Bolivia no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo.

«El Gobierno demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior, considerando el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre su capacidad de combatir la trata; por lo tanto, Bolivia permaneció en el nivel 2», reza el informe publicado por Brújula Digital.

El diputado de Creemos Andrés Romero aseveró que el ilícito de la trata de personas está presente en el país y no se necesita que EEUU y la Unión Europa hagan notar al Gobierno que está fallando en esa lucha porque constantemente se ven a personas desaparecer y las víctimas principalmente son mujeres.

«No hace falta ser muy inteligente cuando estas señoritas salen de repente a almorzar y (desaparecen), la gente lo identifica y (también) tienes muchos menores de edad (desaparecidos). No existe control, no necesitamos que no los diga Estados Unidos, la Unión Europea, o los países vecinos, es algo que lo conocemos de manera doméstica», resaltó Romero.

El asambleísta opositor señaló que una de las principales causas de la fragilidad institucional en la lucha contra la trata es la falta de presupuesto en los tres niveles de Estado.

«Si ni al deporte le prestamos atención, imagínate en el tema (de la trata). (…) Esto pasa por el tema de políticas públicas que sean un poco más agresivas, más serias, más responsables y que obviamente tengan el respaldo económico», señaló el legislador de Creemos.

Entretanto, el senador del Movimiento Al Socialismo Félix Ajpi dijo que todos pueden opinar de cualquier tema, pero el Departamento de Estado lo único que hace es planificar una desestabilización en el país y con su último informe apunta a un nuevo «golpe de Estado».

«La mayoría de los ‘golpes de Estado’ eran órdenes del Departamento de Estado, en este momento otra vuelta está reactivando (…) para desestabilizar el Gobierno (…) por eso ayer se han movilizado, el lunes se van a movilizar, eso es en fiel cumplimiento de la oligarquía fracasada en el país obediente al Departamento de Estado», indicó el legislador del oficialismo.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

