Informação e desinformação em debate no IV Fórum do Pensamento Crítico

Realizado pela primeira vez em 2018, o Fórum Liberdade e Pensamento Crítico volta no próximo sábado, 23 de Julho, ao seu espaço habitual, a Escola Secundária de Camões (antigo Liceu Camões), para um programa por onde passarão temas tão actuais quanto eternos, como a liberdade, a democracia, a guerra, a paz, mas também os refugiados, os exílios, o ambiente e o clima, relacionando-os com a dicotomia Informação-Desinformação. De novo no Verão, tal como o primeiro (as edições seguintes realizaram-se em Novembro), o IV Fórum decorre entre as 9h30 e as 19h30, com debates, poesia, teatro, dança, gastronomia e, a finalizar, pelas 18h, um concerto no Auditório da escola com a participação de Vitorino, Filipa Pais, Janita Salomé, Maria Anadon e Davide Zaccaria, entre outros, com apresentação de Júlio Isidro.

No texto que apresenta o IV Fórum, escreve Guadalupe Portelinha, em nome da organização: «À semelhança de anos anteriores planeámos um dia que contempla exposições temáticas e de pintura, debates durante a manhã e parte da tarde seguidos de actividades culturais que incluem um concerto a encerrar o evento, antecedido por momentos de dança, teatro e poesia. Também teremos a presença de Associações cívicas e culturais que nos acompanharão todo o dia, mostrando a sua actividade, com mostras gastronómicas, livros e produtos artesanais.»

Quanto ao tema geral do fórum, Informação e Desinformação, ele será transversal aos quatro debates a realizar em sala, adianta-se ainda no mesmo texto, «com tópicos que tratam da liberdade, democracia, guerra, paz, refugiados, exílios, ambiente, clima, todos numa perspectiva de denúncia do tratamento deturpado, falseado ou pouco fiel dos acontecimentos que muitas vezes é feito pela Comunicação Social ou até mesmo pelos Governos.»

O primeiro debate, Ambiente e Ecologia , contará com Carlos Ventura, João Camargo, José Louza, com moderação de Amélia Resende (11h-12h30). Em simultâneo, no mesmo horário mas noutra sala, haverá um segundo debate intitulado Encruzilhadas da Guerra/Caminhos para a Paz , com Carlos Matos Gomes, Pedro Caldeira Rodrigues e Ricardo Paes Mamede, moderado por David Zink. Da parte da tarde, das 14h30 às 16h, mais dois debates no mesmo formato e coincidentes no horário: Exilados e Refugiados Sem Fronteiras , com Alexander Kpatue Kweh, Miguela Cardina e José Reis, com Fernanda Marques por moderadora; e Democracia, Liberdade e Pensamento Crítico , com Mário Tomé, Paulo Pedroso, Raquel Varela, moderador por Jacinto Rego de Almeida. Das 16h às 17h30, no pátio, e antes do concerto das 18h, haverá poesia ( Dois de Palavras , de Domingos Lobo e Manuel Diogo), um sketch teatral ( As mulheres na música do Zeca , com Chris de Macedo e Rodrigo Augusto), Dança (espaço Baião) e Gastronomia (mostra das associações presentes).

Após um primeiro fórum, realizado no Verão de 2018, realizou-se no dia 9 de Novembro de 2019 o segundo, justificado pelo êxito do primeiro, sob o signo de Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner (celebrando os respectivos centenários) e da activista ambiental sueca Greta Thunberg, cuja imagem ocupou o cartaz desse ano como alerta para o estado do planeta. A terceira edição, realizada em 12 de Novembro de 2021 (em 2020 não houve fórum, devido à pandemia da covid-19), centrou-se na figura do filósofo brasileiro Paulo Freire, no ano do centenário do seu nascimento (1921-1997), conjugando cidadania, educação e diversidade.

