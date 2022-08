Informan hallazgo de embarcación

Entornointeligente.com /

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 c) del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre de la República de Cuba, la Capitanía del Puerto de Nuevitas informa sobre el hallazgo de una embarcación.

Ese medio, con motor fuera de borda, se halló en la zona de Cayo Grillo, municipio de Esmeralda, en Camagüey, con las siguientes características: color beige y en la obra viva color azul, material del casco fibra de vidrio; posee rótulos donde se lee Osprey y (Aqua Sport 22-2 debajo), por una de sus bandas la numeración AB-02582-MOW; eslora 6,70 metros, manga 2,45 metros y puntal 0,90 metros. Está en mal estado, es de propulsión mecánica con motor fuera de borda de dos tiempos y tiene una chapilla en la que se observa la marca Yamaha. El hecho ocurrió el 28 de febrero de 2022.

Las personas naturales o jurídicas con derechos sobre el bien hallado, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a la Capitanía de Puerto de Nuevitas, con domicilio legal en calle Coronel Tarafa, reparto Tarafa, municipio de Nuevitas, en Camagüey, en un término que no exceda los treinta (30) días naturales, contados a partir de la publicación de esta nota, para lo cual deben presentar la documentación que legalmente acredite la propiedad o posesión del bien hallado.

Dirección de Tropas Guardafronteras–Ministerio del Interior

