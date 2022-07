Información Financiera en la Industria Constructora

Entornointeligente.com /

RESUMEN

Se tiene como objetivo conocer la industria de la construcción para generar un informe analítico sobre el tipo de contratos de construcción del que se puede obtener información financiera, obteniendo elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones.

Tal como lo señalan las Normas de Información Financiera (NIF), en los postulados básicos de la contabilidad financiera, esta produce información indispensable para el análisis y la administración de las actividades y objetivos propios que realiza cada entidad económica, a una fecha determinada para la medición y cuantificación cualitativa de los resultados obtenidos.

ABSTRACT

The objective is to learn about the construction industry in order to generate an analytical report on the type of construction contracts from which financial information can be obtained, thus obtaining elements of judgment necessary for decision making.

As stated in the Financial Reporting Standards (NIF), in the basic postulates of financial accounting, this produces indispensable information for the analysis and administration of the activities and objectives of each economic entity, at a given date for the measurement and qualitative quantification of the results obtained.

PALABRAS CLAVE

Información financiera, contrado de construcción, toma de decisiones.

INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción está formada por empresas muy diversas por tamaño, especialización, diversificación geográfica y tipo de cliente, las cuales acometen muy distintos tipos de trabajos, por lo que es un sector muy dinámico que

está en constante transformación y es necesario conocer la industria y las entidades

que la conforman para poder identificar condiciones extraordinarias que requieran

consideración especial, este sector es muy importante en el desarrollo de un país, ya que proporciona elementos de bienestar básicos en una sociedad al construir escuelas y hospitales, entre otros.

La información financiera es fundamental para la toma de decisiones en cualquier ámbito de negocio y por ellos los países se preocuparon por establecer estándares internacionales contables que dictaran la forma de preparar y revelar esta información, (Ugalde Binda, 2014). La identificación y preparación, es fundamental para el desarrollo económico de un país y favorable para la integración de las compañías nacionales a la economía mundial. (Lam Wong, 2010). Estas compañías requieren información homogénea, consistente y confrontable que será de beneficio para la gerencia en el proceso de toma decisiones con responsabilidad (Arroyo Morales, 2011).

La estandarización contable aparte de ser una necesidad es igualmente un requerimiento, ya que las unidades económicas solicitan estados financieros razonables, esencialmente por temas de control de actividades, lo que ocasiona que los agentes reguladores pidan estados financieros preparados en base a las normas internacionales, (Gómez Pérez, 2013).

En la industria de la construcción, hablando contablemente, el Contrato de Construcción es uno de los elementos más importantes para la formulación de información financiera y la contabilidad de la empresa a la que se contrata para la elaboración del proyecto.

El contrato de construcción de obras es el documento que firman el contratista y el cliente o Propiedad, mediante el cual el contratista se compromete a llevar a cabo las obras y el cliente, que denominaremos la administración cuando es un organismo público o la Propiedad en general, se compromete a pagar por dichas obras.

Según la NIC 11 un contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización.

Existen tres tipos de contratos:

Contrato de precio fijo Es un contrato de construcción en el que el contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costos.

Contrato de margen sobre el costo Es un contrato de construcción en el que se reembolsan al contratista los costos satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costos o una cantidad fija.

Un contrato de construcción puede acordarse para la fabricación de un solo activo o varios activos que estén íntimamente relacionados entre sí o sean interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización.

El mayor factor de riesgo en la industria de la construcción al convenir el precio de

un contrato previamente a su ejecución se basa en: la determinación de las mediciones o cantidades de cada tajo o elemento presente en la construcción, y el

método de valoración o establecimiento de los precios unitarios que se aplican a las cantidades anteriores (Callan, 2003).

Los dos métodos de contabilización de contrato que generalmente usan los contratistas, son el método «del grado de avance» y el método «de terminación del contrato».

Método del grado de avance

Se da reconocimiento a los ingresos a medida que progresa la actividad del contrato. Estos ingresos se comparan contra los costos incurridos para llegar al grado de avance presente, lo cual da el resultado de registrar la utilidad que puede atribuirse a la proporción del trabajo terminado.

Método de terminación del contrato

Se da reconocimiento a los ingresos solamente hasta que el contrato esté totalmente terminado, esto es, cuando sólo queda por ejecutar una parte mínima de trabajo, excepto por el fondo de garantía. Los costos y los pagos progresivos recibidos se acumulan durante el curso del contrato, pero no se da conocimiento a utilidad alguna hasta que la actividad del contrato haya sido prácticamente concluida.

En ambos métodos, se registran provisiones para pérdidas hasta el estado de avance al que haya llegado el contrato. Además, usualmente se registran provisiones para pérdidas sobre el resto del contrato.

Puede ser necesario para fines contables combinar contratos celebrados con un solo cliente o combinar contratos hechos con varios clientes si tales contratos son negociados como un paquete o si los contratos son para un solo proyecto. Contrariamente, si un contrato cubre varios proyectos y si los costos e ingresos de tales proyectos individuales pierden identificarse dentro de las condiciones del contrato en conjunto, cada uno de esos proyectos puede tratarse como equivalente a un contrato separado.

CONCLUSIÓN

Es importante conocer el tipo de contratos a realizar por parte de las empresas constructoras, el marco legal y sus alcances, así como el tratamiento contable específico en cada caso en particular. Contar con un sistema de información adecuado a su actividad es de suma importancia para el éxito de cualquier empresa, tener información veraz y confiable para generar la información financiera que permita conocer oportunamente el monto de sus ingresos, costos y gastos ejercidos en cada una de las obras contratadas, con el fin de validar la información financiera contra los presupuestos de obra estimados y tomar las decisiones oportunas.

